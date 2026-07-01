Гаванский акт (Гаванская декларация) 1940

Гава́нский акт (Гаванская декларация ) 1940 — документ, принятый единогласно 29 июля на пленарном заседании конференции министров иностранных дел стран Западного полушария, происходившей в Гаване 21—30 июля 1940. Cозыв конференции и принятие Г. а. произошли по инициативе США. 17 июня государ­ственный секретарь К. Хэлл известил правительства Германии и Италии, что США не признают перехода владений европейских держав на Американском континенте от одной из этих стран к другой. Речь шла о владениях Великобритании, Франции, Нидерландов и Дании. Конгресс США одобрил ноту Хэлла и рекомендовал правительству проконсультироваться по этому вопросу с другими американскими странами. На конференции присутствовали министры иностранных дел большинства латиноамериканских стран, кроме Мексики, Бразилии, Чили и Аргентины, которые были представлены делегатами. Г. а. в основном базировался на речи Хэлла, произнесенной им на конференции 23 июля, и некоторых предложениях делегации США. В нем указывалось, что переход американских островов или районов, принадлежащих европейским державам, от одной из них к другой, представляет угрозу безопасности Западного полушария. Поэтому, в документе подчеркивалось, что «если американским островам или районам, принадлежащим сейчас неамериканским странам, будет угрожать опасность стать предметом территориального обмена… американские республики могут создать временное управление этими территориями до тех пор, пока такая опасность не отпадет». «Эти районы временно будут находиться под управлением администрации американских республик», которая «будет создана с целью содействия безопасности и обороне континента, а также для экономического, политического и социального благополучия данных районов». До создания постоянной администрации указанного рода ее функции будет выполнять чрезвычайный комитет, куда войдет по одному представителю от каждой американской республики (этот комитет был создан в конце 1940). Г. а. был подписан всеми американскими республиками, причем делегат Аргентины подписал его с рядом оговорок, касавшихся прав Аргентины на Фолклендские острова и ряд районов Антарктики. На основании Г. а. США в апреле 1941 оккупировали Гренландию, а в ноябре того же года (совместно с Бразилией) — Голландскую Гвиану.

Лит.: Дипломатический словарь. М., 1948, Т. 1. Е. А. Ларин.