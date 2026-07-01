ГАВАНА

ГАВАНА (La Habana) - сто­ли­ца Ку­бы.

Об­ра­зу­ет са­мо­стоя­тель­ную административную еди­ни­цу - провинция Го­род Га­ва­на (раз­де­ле­на на 15 му­ни­ци­пий). Главный эко­но­мический, на­уч­ный и куль­тур­ный центр стра­ны. Население 2163,1 тысяч человек (2006 год). Рас­по­ло­же­на на се­ве­ро-за­па­де острова Ку­ба, на бе­ре­гах Га­ван­ской бух­ты Мек­си­кан­ско­го залива. В чер­те го­ро­да про­те­ка­ют ре­ки Аль­мен­да­рес, Луя­но и Ко­хи­мар. Круп­ней­ший узел ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог. Главный морской порт стра­ны (дос­ту­пен для оке­ан­ских су­дов; дей­ст­ву­ет кон­тей­нер­ный тер­ми­нал). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Хо­се Мар­ти.

Ос­но­ва­на в 1515 году испанским кон­ки­ста­до­ром Д. Ве­ла­ске­сом на южном бе­ре­гу острова Ку­ба. В 1519 году пе­ре­не­се­на на северный бе­рег, на ме­сто по­се­ле­ний Сан-Кри­сто­баль и Ка­ренас; пол­ное название Га­ва­ны - Сан-Кри­сто­баль-де-ла-Аба­на (San Cristobal de La Habana). Сло­во «Га­ва­на» на язы­ке ин­дей­цев-си­бо­не­ев, про­жи­вав­ших на этой тер­ри­то­рии, оз­на­ча­ло «боль­шой луг». Не ис­клю­че­но так­же, что название го­ро­да про­из­во­дит­ся от сло­ва «са­ван­на» ли­бо от име­ни во­ж­дя од­но­го из сою­зов ин­дей­ских пле­мён Ку­бы - Ава­гуа­нек­са (Ha-baguanex). С середине XVI века Га­ва­на - эко­но­мический и по­ли­тический центр ост­ро­ва, с 1553 года ре­зи­ден­ция гу­бер­на­то­ра Ку­бы. В 1556 году гу­бер­на­тор Д. де Ма­сарь­е­гос, оце­ни­вая стра­те­гическое зна­че­ние го­ро­да, на­звал Га­ва­ну «клю­чом от Ин­дий». Это оп­ре­де­ле­ние в по­сле­дую­щем ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­лось в до­ку­мен­тах испанского дво­ра и ста­ло си­но­ни­мом не толь­ко Га­ва­ны, но и Ку­бы.

20.12.1592 Фи­липп II по­жа­ло­вал Га­ва­не ста­тус го­ро­да. Бу­ду­чи важ­ней­шим пе­ре­ва­лоч­ным пунк­том на морских ком­му­ни­ка­ци­ях, свя­зы­вав­ших Ис­па­нию с её американскими вла­де­ния­ми, Га­ва­на в XVI-XVII веках не­од­но­крат­но под­вер­га­лась на­па­де­ни­ям английских, французских и ни­дерландских пи­ра­тов (1537, 1538, 1543, 1555, 1565, 1568, 1576, 1585, 1626, 1628, 1640 годы). В 1740 году в Га­ва­не соз­да­на Ко­ро­лев­ская ком­па­ния по тор­гов­ле та­ба­ком; к середине XIX века в го­ро­де на­счи­ты­ва­лось 1300 пред­при­ятий по про­изводству си­гар и около 20 по про­изводству си­га­рет.

В августе 1762 года Га­ва­на бы­ла за­хва­че­на анг­ли­ча­на­ми и удер­жи­ва­лась ими до февраля 1763 года. 15.02.1898 года в Га­ван­ской бух­те при за­га­доч­ных об­стоя­тель­ст­вах взо­рвал­ся во­енный ко­рабль США «Мэн», что по­слу­жи­ло по­во­дом для ис­па­но-аме­ри­кан­ской вой­ны 1898 года, в хо­де ко­то­рой Ку­ба бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на США (до 1902 года). С 1902 года Га­ва­на - сто­ли­ца Рес­пуб­ли­ки Ку­ба, на­хо­див­шей­ся в пол­ной за­ви­си­мо­сти от США. С 1959 года, по­сле Ку­бинской ре­во­лю­ции , сто­ли­ца со­циа­ли­стической Рес­пуб­ли­ки Ку­ба.

Га­ва­на - один из кра­си­вей­ших го­ро­дов Западного по­лу­ша­рия. В ста­рой час­ти го­ро­да (к за­па­ду от бух­ты) - замк­ну­тые пло­ща­ди (Пла­са-де-Ар­мас и др.), от­кры­тые пло­ща­ди с пар­тер­ным озе­ле­не­ни­ем, жи­во­пис­ные уз­кие ули­цы с лод­жия­ми. Построй­ки XVI-XVII веков: до­зор­ная баш­ня Сан-Ла­са­ро (1556 год); кре­по­сти - Ла-Ре­аль-Фу­эр­са (1568-1589 годы, архитектор М. Асей­ту­но), Сан-Саль­ва­дор-де-ла-Пун­та (на­ча­ло строи­тель­ст­ва в 1589 году), Эль-Мор­ро (1589-1630 годы, ма­як - 1845 год) и др.; фраг­мен­ты городских стен (строи­лись с 1674 года); церк­ви - Сан-Агу­стин (1633 год), Эс­пи­ри­ту-Сан­то (1638 год), Сан­то-Кри­сто-дель-Бу­эн-Вья­хе (1640 год) с 2 ок­та­го­наль­ны­ми баш­ня­ми, флан­ки­рую­щи­ми глад­кий фа­сад с фрон­то­ном (1752 год); мо­на­сты­ри - Сан-Фран­си­ско (1638-1644 годы), Сан­та-Кла­ра (1634 год, цер­ковь - 1644 год), Сан­то-До­мин­го (1643-1644 годы, цер­ковь - около 1650 года), впо­след­ст­вии став­ший пер­вым ка­то­лическим университетом Ку­бы; жи­лые до­ма.

По­строй­ки XVIII века: се­ми­на­рия Сан-Кар­лос-и-Сан-Ам­бро­сио (1768 год); дво­рец Ка­пи­та­нес-Хе­не­ра­лес (1776-1792 годы; ар­хи­тек­то­ры П. Ме­ди­на, С. Авар­ка, А. Фер­нан­дес Тре­ве­хос; ны­не Му­зей го­ро­да, ос­но­ван в 1938 году); кре­по­сти - Сан-Кар­лос-де-ла-Ка­ва­нья (1763-1774 годы), Эль-Прин­си­пе (на­ча­ла стро­ить­ся в 1774 году); ка­фед­раль­ный со­бор в сти­ле ба­рок­ко, изо­гну­тый в пла­не фа­сад ко­то­ро­го от­ли­ча­ет­ся ди­на­ми­кой и бо­га­той пла­сти­кой форм (1748-1789 годы, ар­хи­тек­то­ры П. Ме­ди­на и А. Фер­нан­дес Тре­ве­хос); церк­ви мо­на­сты­рей Сан-Фран­си­ско (1720-1753 годы), Сан­то-До­мин­го (1728-1748 годы) и Бе­лен (1712-1718 годы). В ча­ст­ном строи­тель­ст­ве прин­ци­пы ба­рок­ко со­хра­ня­лись до 1820-х годов, со­су­ще­ст­вуя с клас­си­циз­мом .

В XIX веке Га­ва­на рас­ши­ри­лась к югу и за­па­ду за пре­де­лы городских стен (сне­се­ны в 1880 году); бы­ли бла­го­ус­т­рое­ны центральные рай­оны, соз­да­ны па­рад­ные ан­самб­ли. По­строй­ки XIX века: клас­си­ци­стический храм Тем­пле­те (1827-1828 годы, архитектор А. M. де ла Тор­ре); двор­цы - Аль­да­ма (1838 год, архитектор Р. Кар­ре­ра), Сан­то­ве­ния (1840 год) и др. В XX веке Га­ва­на на се­ве­ро-за­па­де сли­лась с уто­паю­щи­ми в зе­ле­ни рай­она­ми особ­ня­ков и вилл и по­гло­ти­ла ряд по­сёл­ков на юге. За­строй­ка 15-30-этаж­ны­ми зда­ния­ми со­з­да­ла рит­ми­че­ски бо­га­тый си­лу­эт Га­ва­ны, её жи­во­пис­ный «мор­ской фа­сад». Бы­ли соз­да­ны об­шир­ные озе­ле­нён­ные пло­ща­ди, про­ло­же­ны ши­ро­кие ма­ги­ст­ра­ли (в т. ч. ско­ро­ст­ная ма­ги­ст­раль - на­бе­реж­ная Ма­ле­кон), под бух­той - тон­нель к восточному бе­ре­гу (1953 год, инженер X. Ме­нен­дес). По­строй­ки XX века: пре­зи­дент­ский дво­рец (1912-1917 годы, архи­тек­торы Р. Ма­ру­ри, П. Бе­ла); клуб про­дав­цов (1912 год, архитектор А. Ами­го); отель «Пре­си­ден­те» (1920 год, архитектор А. Те­лья), те­атр «Ау­ди­то­ри­ум» (1925 год, архитектор M. А. Мо­энк), Национальная библиотека «Хо­се Мар­ти» (1949 год, архитектор Э. Го­ван­тес); гос­ти­ни­цы «Нась­о­наль» (1930 год), «Га­ва­на Либ­ре» и «Га­ва­на Ривь­е­ра» (обе 1958-1959 годов); жи­лые рай­оны Га­ва­на-дель-Эс­те (1959-1961 годы, архитектор Р. Ка­ран­са и др.), Ала­мар (с 1971 года, архитектор Х. Ра­ми­рес), зда­ние Шко­лы ис­кусств (1963 год, ар­хи­тек­то­ры Р. Пор­ро, В. Га­рат­ти, Р. Го­тар­ди), зда­ние По­соль­ст­ва РФ (1989 год, по про­ек­ту архитектора М. В. По­со­хи­на). Ис­то­рический центр вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Па­мят­ни­ки: X. Ко­лум­бу (1860-1862 годы, скуль­п­тор Дж. Кукь­я­ри), М. Го­ме­су Баэ­су (1927 год, скуль­п­тор К. Ни­ко­ли), X. Мар­ти (1943 год, высота 70 м, скульп­тор X. X. Сик­ре, архитектор А. Ме­са), Э. Хе­мин­гу­эю (1962 год, скуль­п­тор Ф. Боа­да), Дж. Лен­но­ну (2000 год, скульп­тор Х. Ви­лья) и др.

Ку­бин­ская АН (ос­но­ва­на в 1861 году как Ко­ро­лев­ская ака­де­мия медицинских, фи­зических и ес­тественных на­ук; современное название с 1962 года, рас­по­ла­га­ет­ся в зда­нии национального Ка­пи­то­лия, 1925-1929 годы, ар­хи­тек­то­р Р. Оте­ро и др.). Сре­ди научно-исследовательских уч­ре­ж­де­ний - ин­сти­ту­ты: тро­пической ме­ди­ци­ны «Пед­ро Ко­ури» (1937 год), ги­гие­ны, эпи­де­мио­ло­гии и мик­ро­био­ло­гии (1943 год), ки­бер­не­ти­ки, ма­те­ма­ти­ки и фи­зи­ки (1964 год), ген­ной ин­же­не­рии и био­тех­но­ло­гии (1986 год), эко­ло­гии и сис­те­ма­ти­ки (1986 год), ис­то­рии Ку­бы (1987 год), он­ко­ло­гии и ра­дио­био­ло­гии (1961 год) и др.; национальные цен­тры - раз­ра­бот­ки вак­цин и сы­во­роток (Институт К. Фин­лея), на­учных ис­сле­до­ва­ний (1965 год), мо­ле­ку­ляр­ной им­му­но­ло­гии (1994 год) и др. Кли­ни­ко-хи­рур­гический центр «Эр­ма­нос Амей­хей­рас» и др. Га­ван­ский университет (1728 год), при ко­то­ром дей­ст­ву­ют на­учные цен­тры: ис­сле­до­ва­ний ми­ро­вой эко­но­ми­ки, де­мо­гра­фических ис­сле­до­ва­ний, изу­че­ния мо­ря, Институт ма­те­риа­лов и ре­ак­ти­вов и др. Ку­бин­ский институт му­зы­ки (1989 год). Ин­сти­ту­ты: по­ли­тех­нический (1976 год), медицинский (1981 год), ис­кусств (1976 год), промышленного ди­зай­на. Национальная библиотека имени Х. Мар­ти (1901 год, ны­не в зда­нии 1949 года).

Му­зей ис­то­рии на­ук имени К. Фин­лея (1874 года), Ан­тро­по­ло­гический му­зей «Мон­та­не» (1903 год; куль­ту­ра ин­дей­цев Ку­бы, а так­же народное искусство Аме­ри­ки, Азии, Аф­ри­ки), Национальный му­зей изящ­ных ис­кусств (1913 год; западно-ев­ропейская жи­во­пись, древне-египетское, древне-греческое, римское искусство, искусство Ку­бы). Му­зеи: Ре­во­лю­ции (ос­но­ван в 1959 году, от­крыт в 1963 году), На­по­ле­о­нов­ский (1961 год; па­мят­ники куль­ту­ры вре­ме­ни На­по­ле­о­на I), Э. Хе­мин­гу­эя (1962 год), Га­ле­рея Га­ва­ны (1962 год; современное искусство Ку­бы), искусства XVIII века (1962 год; фар­фор, ме­бель и др.), де­ко­ра­тив­но­го искусства (1964 год), ко­ло­ни­аль­но­го искусства (1969 год, в зда­нии 1720 года). Национальный му­зей му­зы­ки (1981 год), Му­зей тан­ца (1998 год) и др. Ме­мо­ри­ал Х. Мар­ти (ос­но­ван в 1925 году как дом-му­зей, современный ста­тус с 1996 года), Ме­мо­ри­ал «Гран­ма» (1976 год) в честь ле­ген­дар­ной ях­ты, на ко­то­рой ку­бинские ре­во­лю­цио­не­ры во гла­ве с Ф. Ка­ст­ро вы­са­ди­лись на ост­ров в 1956 году.

Гран-те­ат­ро (ос­но­ван в 1838 году как те­атр «Та­ко­на»; зда­ние 1834-1838 годы, архитектор Д. А. Майо, пе­ре­ст­рое­но в 1908-1915 годах), Ку­бинский национальный ба­лет (1948 год; до 1959 года - Ба­лет А. Алон­со), Национальный ли­ри­че­ский те­атр (1962 од; ста­вят­ся опе­ры, опе­рет­ты), Национальный те­атр Ку­бы, «Те­ат­ро Фау­сто», «Те­ат­ро Аме­ри­ка», Ан­самбль национального тан­ца (с 1959 года) и др. Национальный сим­фо­нический ор­кестр (1960 год). Национальный хор (ос­но­ван в 1959 году Э. Ге­ва­рой де ла Серна (Че) как Хор пов­стан­че­ской ар­мии). Национальный фольк­лор­ный ан­самбль (1962 год). Национальная ла­бо­ра­то­рия элек­тро­аку­стической му­зы­ки (1977 год, до 1990 года Элек­тро­аку­стическая сту­дия). Про­во­дят­ся Ме­ж­ду­народный ки­но­фес­ти­валь (еже­год­но, с 1979 года), фес­ти­ва­ли ба­ле­та (с 1960 года). Ме­ж­ду­народные фес­ти­ва­ли народной, джа­зо­вой, хо­ро­вой, элек­трон­ной му­зы­ки, ги­та­ри­с­тов. Кар­на­ва­лы (еже­год­но в ян­ва­ре). Бо­та­нический сад (ос­но­ван в 1817 году), Национальный зоо­сад. Вы­ста­воч­ный ком­плекс Экс­по-Ку­ба.

В Га­ва­не со­сто­ял­ся матч на пер­вен­ст­во ми­ра по шах­ма­там ме­ж­ду Эм. Лас­ке­ром и Х. Р. Ка­паб­лан­кой (1921 год); с 1962 года про­во­дят­ся тра­диционные ме­ж­ду­народные шах­мат­ные тур­ни­ры - ме­мо­риа­лы Х. Р. Ка­паб­лан­ки. В 2002 году со­стоя­лась пер­вая олим­пиа­да ку­бинского спор­та.

В эко­но­ми­ке го­ро­да до­ми­ни­ру­ет сфе­ра ус­луг, в т. ч. нау­ка и об­ра­зо­ва­ние, куль­ту­ра, здра­во­охра­не­ние, ту­ризм (около 1 млн. человек в год; дей­ст­ву­ет около 75 гос­ти­ниц), тор­гов­ля и др. В сто­лич­ном ре­гио­не соз­да­ёт­ся около 30% ВВП стра­ны; в эко­но­ми­ке за­ня­то около 37% на­се­ле­ния. Дей­ст­ву­ют неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий, ав­то­сбо­роч­ный (сбор­ка гру­зо­ви­ков Ка­мАЗ, му­ни­ци­пия Ла-Ли­са) за­во­ды, пред­при­ятия по про­изводству и ре­мон­ту ва­го­нов и др. тех­ни­ки для же­лез­ных до­рог, за­во­ды по сбор­ке те­ле­ви­зо­ров (Бой­е­рос), элек­трон­ных при­бо­ров и уз­лов (Ар­ройо-На­ран­хо); су­до­ре­монт. Тра­ди­ци­он­но раз­ви­ты пе­ре­ра­бот­ка цит­ру­со­вых и са­хар­но­го тро­ст­ни­ка, про­изводство та­бач­ных из­де­лий (фаб­ри­ка «Partagas»), ро­ма (Cuba Ron S. A.). Пред­при­ятия медицинской, фар­ма­цев­тической, тек­стиль­ной, хи­мической (пре­имущственно бы­то­вая хи­мия) промышленности. Главные промышленные зо­ны скон­цен­три­ро­ва­ны на южном и восточном по­бе­ре­жье бух­ты; основные ин­ду­ст­ри­аль­ные рай­оны - Рег­ла и Гуа­на­ба­коа. Снаб­же­ние го­ро­да элек­тро­энер­ги­ей осу­ще­ст­в­ля­ют 3 элек­тро­стан­ции, в т. ч. круп­ней­шая в стра­не ТЭЦ «Ha­ba­na» (мощ­ность 1300 МВт); стро­ит­ся (2006 год) пер­вый энер­го­блок АЭС «Ju­rag­ua» (440 МВт). С 1997 года близ Га­ва­ны дей­ст­ву­ет сво­бод­ная эко­но­мическая зо­на «Го­род Га­ва­на» (в 10 км к вос­то­ку от пор­та, в основном склад­ские и та­мо­жен­ные ус­лу­ги иностранным ком­па­ни­ям; близ неё соз­да­ёт­ся ин­ду­ст­ри­аль­ный парк, 2006 год).

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