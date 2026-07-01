ГАВАНА
ГАВАНА (La Habana) - столица Кубы.
Образует самостоятельную административную единицу - провинция Город Гавана (разделена на 15 муниципий). Главный экономический, научный и культурный центр страны. Население 2163,1 тысяч человек (2006 год). Расположена на северо-западе острова Куба, на берегах Гаванской бухты Мексиканского залива. В черте города протекают реки Альмендарес, Луяно и Кохимар. Крупнейший узел автомобильных и железных дорог. Главный морской порт страны (доступен для океанских судов; действует контейнерный терминал). Международный аэропорт Хосе Марти.
Основана в 1515 году испанским конкистадором Д. Веласкесом на южном берегу острова Куба. В 1519 году перенесена на северный берег, на место поселений Сан-Кристобаль и Каренас; полное название Гаваны - Сан-Кристобаль-де-ла-Абана (San Cristobal de La Habana). Слово «Гавана» на языке индейцев-сибонеев, проживавших на этой территории, означало «большой луг». Не исключено также, что название города производится от слова «саванна» либо от имени вождя одного из союзов индейских племён Кубы - Авагуанекса (Ha-baguanex). С середине XVI века Гавана - экономический и политический центр острова, с 1553 года резиденция губернатора Кубы. В 1556 году губернатор Д. де Масарьегос, оценивая стратегическое значение города, назвал Гавану «ключом от Индий». Это определение в последующем широко использовалось в документах испанского двора и стало синонимом не только Гаваны, но и Кубы.
20.12.1592 Филипп II пожаловал Гаване статус города. Будучи важнейшим перевалочным пунктом на морских коммуникациях, связывавших Испанию с её американскими владениями, Гавана в XVI-XVII веках неоднократно подвергалась нападениям английских, французских и нидерландских пиратов (1537, 1538, 1543, 1555, 1565, 1568, 1576, 1585, 1626, 1628, 1640 годы). В 1740 году в Гаване создана Королевская компания по торговле табаком; к середине XIX века в городе насчитывалось 1300 предприятий по производству сигар и около 20 по производству сигарет.
В августе 1762 года Гавана была захвачена англичанами и удерживалась ими до февраля 1763 года. 15.02.1898 года в Гаванской бухте при загадочных обстоятельствах взорвался военный корабль США «Мэн», что послужило поводом для испано-американской войны 1898 года, в ходе которой Куба была оккупирована США (до 1902 года). С 1902 года Гавана - столица Республики Куба, находившейся в полной зависимости от США. С 1959 года, после Кубинской революции, столица социалистической Республики Куба.
Гавана - один из красивейших городов Западного полушария. В старой части города (к западу от бухты) - замкнутые площади (Пласа-де-Армас и др.), открытые площади с партерным озеленением, живописные узкие улицы с лоджиями. Постройки XVI-XVII веков: дозорная башня Сан-Ласаро (1556 год); крепости - Ла-Реаль-Фуэрса (1568-1589 годы, архитектор М. Асейтуно), Сан-Сальвадор-де-ла-Пунта (начало строительства в 1589 году), Эль-Морро (1589-1630 годы, маяк - 1845 год) и др.; фрагменты городских стен (строились с 1674 года); церкви - Сан-Агустин (1633 год), Эспириту-Санто (1638 год), Санто-Кристо-дель-Буэн-Вьяхе (1640 год) с 2 октагональными башнями, фланкирующими гладкий фасад с фронтоном (1752 год); монастыри - Сан-Франсиско (1638-1644 годы), Санта-Клара (1634 год, церковь - 1644 год), Санто-Доминго (1643-1644 годы, церковь - около 1650 года), впоследствии ставший первым католическим университетом Кубы; жилые дома.
Постройки XVIII века: семинария Сан-Карлос-и-Сан-Амбросио (1768 год); дворец Капитанес-Хенералес (1776-1792 годы; архитекторы П. Медина, С. Аварка, А. Фернандес Тревехос; ныне Музей города, основан в 1938 году); крепости - Сан-Карлос-де-ла-Каванья (1763-1774 годы), Эль-Принсипе (начала строиться в 1774 году); кафедральный собор в стиле барокко, изогнутый в плане фасад которого отличается динамикой и богатой пластикой форм (1748-1789 годы, архитекторы П. Медина и А. Фернандес Тревехос); церкви монастырей Сан-Франсиско (1720-1753 годы), Санто-Доминго (1728-1748 годы) и Белен (1712-1718 годы). В частном строительстве принципы барокко сохранялись до 1820-х годов, сосуществуя с классицизмом.
В XIX веке Гавана расширилась к югу и западу за пределы городских стен (снесены в 1880 году); были благоустроены центральные районы, созданы парадные ансамбли. Постройки XIX века: классицистический храм Темплете (1827-1828 годы, архитектор А. M. де ла Торре); дворцы - Альдама (1838 год, архитектор Р. Каррера), Сантовения (1840 год) и др. В XX веке Гавана на северо-западе слилась с утопающими в зелени районами особняков и вилл и поглотила ряд посёлков на юге. Застройка 15-30-этажными зданиями создала ритмически богатый силуэт Гаваны, её живописный «морской фасад». Были созданы обширные озеленённые площади, проложены широкие магистрали (в т. ч. скоростная магистраль - набережная Малекон), под бухтой - тоннель к восточному берегу (1953 год, инженер X. Менендес). Постройки XX века: президентский дворец (1912-1917 годы, архитекторы Р. Марури, П. Бела); клуб продавцов (1912 год, архитектор А. Амиго); отель «Пресиденте» (1920 год, архитектор А. Телья), театр «Аудиториум» (1925 год, архитектор M. А. Моэнк), Национальная библиотека «Хосе Марти» (1949 год, архитектор Э. Говантес); гостиницы «Насьональ» (1930 год), «Гавана Либре» и «Гавана Ривьера» (обе 1958-1959 годов); жилые районы Гавана-дель-Эсте (1959-1961 годы, архитектор Р. Каранса и др.), Аламар (с 1971 года, архитектор Х. Рамирес), здание Школы искусств (1963 год, архитекторы Р. Порро, В. Гаратти, Р. Готарди), здание Посольства РФ (1989 год, по проекту архитектора М. В. Посохина). Исторический центр включён в список Всемирного наследия.
Памятники: X. Колумбу (1860-1862 годы, скульптор Дж. Кукьяри), М. Гомесу Баэсу (1927 год, скульптор К. Николи), X. Марти (1943 год, высота 70 м, скульптор X. X. Сикре, архитектор А. Меса), Э. Хемингуэю (1962 год, скульптор Ф. Боада), Дж. Леннону (2000 год, скульптор Х. Вилья) и др.
Кубинская АН (основана в 1861 году как Королевская академия медицинских, физических и естественных наук; современное название с 1962 года, располагается в здании национального Капитолия, 1925-1929 годы, архитектор Р. Отеро и др.). Среди научно-исследовательских учреждений - институты: тропической медицины «Педро Коури» (1937 год), гигиены, эпидемиологии и микробиологии (1943 год), кибернетики, математики и физики (1964 год), генной инженерии и биотехнологии (1986 год), экологии и систематики (1986 год), истории Кубы (1987 год), онкологии и радиобиологии (1961 год) и др.; национальные центры - разработки вакцин и сывороток (Институт К. Финлея), научных исследований (1965 год), молекулярной иммунологии (1994 год) и др. Клинико-хирургический центр «Эрманос Амейхейрас» и др. Гаванский университет (1728 год), при котором действуют научные центры: исследований мировой экономики, демографических исследований, изучения моря, Институт материалов и реактивов и др. Кубинский институт музыки (1989 год). Институты: политехнический (1976 год), медицинский (1981 год), искусств (1976 год), промышленного дизайна. Национальная библиотека имени Х. Марти (1901 год, ныне в здании 1949 года).
Музей истории наук имени К. Финлея (1874 года), Антропологический музей «Монтане» (1903 год; культура индейцев Кубы, а также народное искусство Америки, Азии, Африки), Национальный музей изящных искусств (1913 год; западно-европейская живопись, древне-египетское, древне-греческое, римское искусство, искусство Кубы). Музеи: Революции (основан в 1959 году, открыт в 1963 году), Наполеоновский (1961 год; памятники культуры времени Наполеона I), Э. Хемингуэя (1962 год), Галерея Гаваны (1962 год; современное искусство Кубы), искусства XVIII века (1962 год; фарфор, мебель и др.), декоративного искусства (1964 год), колониального искусства (1969 год, в здании 1720 года). Национальный музей музыки (1981 год), Музей танца (1998 год) и др. Мемориал Х. Марти (основан в 1925 году как дом-музей, современный статус с 1996 года), Мемориал «Гранма» (1976 год) в честь легендарной яхты, на которой кубинские революционеры во главе с Ф. Кастро высадились на остров в 1956 году.
Гран-театро (основан в 1838 году как театр «Такона»; здание 1834-1838 годы, архитектор Д. А. Майо, перестроено в 1908-1915 годах), Кубинский национальный балет (1948 год; до 1959 года - Балет А. Алонсо), Национальный лирический театр (1962 од; ставятся оперы, оперетты), Национальный театр Кубы, «Театро Фаусто», «Театро Америка», Ансамбль национального танца (с 1959 года) и др. Национальный симфонический оркестр (1960 год). Национальный хор (основан в 1959 году Э. Геварой де ла Серна (Че) как Хор повстанческой армии). Национальный фольклорный ансамбль (1962 год). Национальная лаборатория электроакустической музыки (1977 год, до 1990 года Электроакустическая студия). Проводятся Международный кинофестиваль (ежегодно, с 1979 года), фестивали балета (с 1960 года). Международные фестивали народной, джазовой, хоровой, электронной музыки, гитаристов. Карнавалы (ежегодно в январе). Ботанический сад (основан в 1817 году), Национальный зоосад. Выставочный комплекс Экспо-Куба.
В Гаване состоялся матч на первенство мира по шахматам между Эм. Ласкером и Х. Р. Капабланкой (1921 год); с 1962 года проводятся традиционные международные шахматные турниры - мемориалы Х. Р. Капабланки. В 2002 году состоялась первая олимпиада кубинского спорта.
В экономике города доминирует сфера услуг, в т. ч. наука и образование, культура, здравоохранение, туризм (около 1 млн. человек в год; действует около 75 гостиниц), торговля и др. В столичном регионе создаётся около 30% ВВП страны; в экономике занято около 37% населения. Действуют нефтеперерабатывающий, автосборочный (сборка грузовиков КамАЗ, муниципия Ла-Лиса) заводы, предприятия по производству и ремонту вагонов и др. техники для железных дорог, заводы по сборке телевизоров (Бойерос), электронных приборов и узлов (Арройо-Наранхо); судоремонт. Традиционно развиты переработка цитрусовых и сахарного тростника, производство табачных изделий (фабрика «Partagas»), рома (Cuba Ron S. A.). Предприятия медицинской, фармацевтической, текстильной, химической (преимущственно бытовая химия) промышленности. Главные промышленные зоны сконцентрированы на южном и восточном побережье бухты; основные индустриальные районы - Регла и Гуанабакоа. Снабжение города электроэнергией осуществляют 3 электростанции, в т. ч. крупнейшая в стране ТЭЦ «Habana» (мощность 1300 МВт); строится (2006 год) первый энергоблок АЭС «Juragua» (440 МВт). С 1997 года близ Гаваны действует свободная экономическая зона «Город Гавана» (в 10 км к востоку от порта, в основном складские и таможенные услуги иностранным компаниям; близ неё создаётся индустриальный парк, 2006 год).