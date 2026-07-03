Гавацци (ит. Gavazzi), Алессандро (Антонио) (21.03.1809, Болонья ‒09.01.1889, Рим)

Гава́цци (ит. Gavazzi), Алессандро (Антонио) (21.03.1809, Болонья —09.01.1889, Рим) — проповедник, основатель «Свободной христианской церкви», политический деятель периода Рисорджименто. Родился в Болонье, стал священником Католической церкви. Предложил обширную программу реформ церкви, тем самым навлек на себя преследования католических иерархов. Принимал участие в обороне Римской республики 1849 в рядах отрядов Гарибальди. Бежав в Лондон и затем в Шотландию, порвал с Католической церковью и продолжил антипапские проповеди, в том числе во время своих поездок в США и Канаду. Вернулся в Италию в 1859, последовал за Гарибальди во время экспедиций на Сицилию и в Неаполь. В 1865 основал в Болонье первую Свободную церковь, которая, по его замыслу, должна была способствовать объединению евангелических церквей на Апеннинском п-ове.

Лит.: King J. W. Alessandro Gavazzi: a biography. London, 1857; Santini L. Alessandro Gavazzi: aspetti del problema religioso del Risorgimento. Modena, 1955; Spini G. Risorgimento e Protestanti. Torino, 1998. А. Салаконе.