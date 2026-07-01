Гaукинс (Хокинс, англ. Hawkins), Джон (1532, Плимут ‒ 12.11.1595, Карибское море)

Гáукинс (Хокинс, англ. Hawkins), Джон (1532, Плимут — 12.11.1595, Карибское море) — английский адмирал, мореплава-тель, работорговец. Родился в семье богатого купца, судовладельца и мореплавателя У. Гаукинса. В 1560 Г. создал ком-панию из купцов и влиятельных людей, предоставивших ему корабли. Он совершил три путешествия к берегами Африки (1562—1563, 1564—1566, 1567—1569), где обращал в рабство негров для последующей продажи в испанских колониях Южной Америки. Две последних экспедиции совершил вместе со своим двоюродным братом Ф. Дрейком и при поддержке королевы Елизаветы I Тюдор. Сни­скал себе славу первого английского работорговца. В 1571 Г. разоблачил заговор про-тив королевы и в 1573 получил должность казначея флота. В 1577 представил новый тип более длинного и маневренного военного корабля. В сражении с Непобедимой Армадой (1588) командовал одной из трех эскадр, за что был посвящен в рыцари. В 1590 безуспешно попытался захватить у Азорских островов испанский «серебряный флот». Г. основал госпиталь для больных и старых моряков (1592), названный его именем. Умер у побережья Пуэрто-Рико, участвуя в экспедиции под командованием Дрейка. Лит.: Kelsey Н. Sir John Hawkins, Queen Elizabeth’s Slave Trader. New Haven, 2003. С. В. Кондратьев.