Гауке (пол. Hauke, псевд. Босак), Юзеф (19.03.1834, Санкт-Петербург ‒ 21.01.1871, близ Дижона, Франция)

Га́уке (пол. Hauke, псевд. Босак), Юзеф (19.03.1834, Санкт-Петербург — 21.01.1871, близ Дижона, Франция) — польский генерал, политический деятель. Граф, окончил российскую Академию генерального штаба, 1855—1862 служил на Кавказе. С 1863 в отставке в звании полковника. Участник Польского восстания 1863—1864. С 29 сентября 1863 генерал, начальник повстанческих отрядов Краковского и Калишского воеводств, близкий сотрудник Р. Траугутта. Проводил в жизнь декрет о наделении крестьян землей. С января 1864 командовал II повстанче­ским корпусом. После поражения восстания с апреля 1864 в Швейцарии. С 1866 в руководстве Объединения польской эмиграции; 1867—1870 в руководстве Лиги мира и свободы. Во время Франко-прусской войны 1870—1871 командовал 1-й француз­ской бригадой Вогезской армии Дж. Гарибальди. Погиб в бою под Дижоном.

Лит.: Kosk H. P. Generalicja polska. Т. 2. Pruszków 2001; Kozłowski E. Generał Józef Hauke-Bosak. 1834—1871. Warszawa, 1973; Postępowe tradycje oręża polskiego.Warszawa, 1986. Г. Ф. Матвеев.