ГАУФ ВИЛЬГЕЛЬМ

ГАУФ ВИЛЬГЕЛЬМ - немецкий писатель.

Ро­дил­ся в се­мье государственного чи­нов­ни­ка. По­сле окон­ча­ния се­ми­на­рии изу­чал тео­ло­гию и фи­ло­со­фию в Тю­бин­ген­ском университете (1820-1824 годы), где сбли­зил­ся со шваб­ски­ми по­эта­ми Г. Шва­бом, Л. Улан­дом. Слу­жил гу­вер­нё­ром (1824-1825 годы). В 1826 году пу­те­ше­ст­во­вал по Гер­ма­нии, Ни­дер­лан­дам, Фран­ции.

Пер­вые сти­хи Гауфа, со­хра­няю­щие те­ма­ти­ку и сти­ли­сти­ку народных пе­сен, на­пи­са­ны в тра­ди­ци­ях шваб­ской шко­лы. В соз­дан­ных в ду­хе позд­не­го ро­ман­тиз­ма трёх цик­лах «Ска­зок для сы­но­вей и до­че­рей об­ра­зо­ван­ных со­сло­вий» [«Märchen für Söhne und Töchter gebildeter Stände», Bd 1-3, 1826-1828 годы; наи­бо­лее из­вест­ная из них - «Ис­то­рия ма­лень­ко­го Му­ка» («Die Geschichte von dem kleinen Muck»)] Гауф, об­ра­тив­шись к ста­рин­ным шваб­ским пре­да­ни­ям, мас­тер­ски раз­ра­ба­ты­ва­ет восточный и немецкий ко­ло­рит, со­еди­няя вы­мы­сел и ре­аль­ность, яр­ко вос­соз­да­вая об­раз­ную народную речь.

Зна­чительное ме­сто в твор­че­ст­ве Гауфа за­ни­ма­ет са­ти­рическая про­за : в сборнике очер­ков «Ме­муа­ры Са­та­ны» («Mitteilungen aus den Memorien des Satans», 1826 год), ро­ма­не «Че­ло­век с Лу­ны» («Der Mann im Mon­de», 1825 год), но­вел­ле «Фан­та­зии в бре­мен­ском ка­бач­ке» («Phantasien im Bremer Ratskeller», 1827 год) Гауф вы­смеи­ва­ет фи­ли­сте­ров, па­ро­ди­ру­ет сти­ли­сти­ку раз­вле­ка­тель­ной литературы, а так­же мис­ти­ку и фан­тас­ма­го­рии пи­са­те­лей-ро­ман­ти­ков. Из­вест­ность по­лу­чил ис­то­рический ро­ман Гауфа о Гер­ма­нии XVI века «Лих­тен­штейн» («Lich­tenstein», 1826 год, русский перевод 1887 года), на­пи­сан­ный под влия­ни­ем В. Скот­та.

Сочинения:

Sämtliche Werke. Stuttg., 1970. Bd 1-3;

Cказки. М., 1992. Т. 1-2.

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