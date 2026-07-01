ГАУФ ВИЛЬГЕЛЬМ
ГАУФ ВИЛЬГЕЛЬМ - немецкий писатель.
Родился в семье государственного чиновника. После окончания семинарии изучал теологию и философию в Тюбингенском университете (1820-1824 годы), где сблизился со швабскими поэтами Г. Швабом, Л. Уландом. Служил гувернёром (1824-1825 годы). В 1826 году путешествовал по Германии, Нидерландам, Франции.
Первые стихи Гауфа, сохраняющие тематику и стилистику народных песен, написаны в традициях швабской школы. В созданных в духе позднего романтизма трёх циклах «Сказок для сыновей и дочерей образованных сословий» [«Märchen für Söhne und Töchter gebildeter Stände», Bd 1-3, 1826-1828 годы; наиболее известная из них - «История маленького Мука» («Die Geschichte von dem kleinen Muck»)] Гауф, обратившись к старинным швабским преданиям, мастерски разрабатывает восточный и немецкий колорит, соединяя вымысел и реальность, ярко воссоздавая образную народную речь.
Значительное место в творчестве Гауфа занимает сатирическая проза: в сборнике очерков «Мемуары Сатаны» («Mitteilungen aus den Memorien des Satans», 1826 год), романе «Человек с Луны» («Der Mann im Monde», 1825 год), новелле «Фантазии в бременском кабачке» («Phantasien im Bremer Ratskeller», 1827 год) Гауф высмеивает филистеров, пародирует стилистику развлекательной литературы, а также мистику и фантасмагории писателей-романтиков. Известность получил исторический роман Гауфа о Германии XVI века «Лихтенштейн» («Lichtenstein», 1826 год, русский перевод 1887 года), написанный под влиянием В. Скотта.
Сочинения:
Sämtliche Werke. Stuttg., 1970. Bd 1-3;
Cказки. М., 1992. Т. 1-2.