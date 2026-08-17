ГАУДИГ ГУГО
ГАУДИГ ГУГО - немецкий педагог, один из создателей «педагогики личности».
Был учителем реальной гимназии в городе Гера (с 1887 года). Директор женской гимназии с учительской семинарией в Галле (с 1896 года). С 1900 руководил женской гимназией и учительской семинарией в Лейпциге. Разработал систему «свободного получения знаний»; на занятиях его ученицы овладевали главным образом приёмами учебного труда и его планирования, методами самообразования. Доказывал, что целью воспитания может быть только свободная личность, формируемая собственным трудом.
Сочинения:
Die Schule im Dienste der werdenden Persönlichkeit. 3. Aufl. Lpz., 1930.
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