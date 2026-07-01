Гаты (авест. Gāθā)

Га́ты (авест. Gāθā) — наиболее важная часть Авесты (см. Зороастризм); семнадцать поэтических гимнов, обращенных Заратуштрой к Ахурамазде (см. Зороастризм) или освещающие начальные этапы распространения учения первого. Г. разбиты на пять глав, которые составляют Ясну — центральное ядро зороастрийского богослужения. Г. насчитывают 238 стихов, 1016 и 5567 слов. Г. – основной источник сведений по истории древнеавестийского языка. Раннесредневековые (са-санидские) переводы и комментарии к Г. составляют часть традиции Зенд-Авесты.

Лит.: Bartholomae Chr. Divine Songs of Zarathushtra: A Philological Study of the Gathas of Zarathushtra, Containing the Text With Literal Translation into English. Bombay, 1951. М. Д. Бухарин.