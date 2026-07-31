МАНСУР
Мансур (аль-Мансур; собственное имя — Абу Джафар Абдаллах) (между 707 и 713(?), Эль-Хумайма, Заиорданье — 18.09.775(?), Бейт-Маймун, Хиджаз) — второй халиф из династии Аббасидов (754—775). Родился в семье Мухаммада ибн Али, главы (имама) Аббасидов, которые с 687 скрывались на юге Сирии. Мать — наложница-берберка, в связи с чем М. первоначально находился в тени своих братьев — Ибрахима и Абу-ль-Аббаса. После того как Ибрахим наследовал отцу как имам, а затем был, по распоряжению Марвана II, заточен и позднее отравлен, М. бежал в Куфу вместе c Абу-ль-Аббасом, которому присягнули представители приверженцев аббасидского дома из Хорасана. Командуя от имени Абу-ль-Аббаса сторонниками Аббасидов, М. уничтожил администрацию Омейядов в Месопотамии. В правление брата (749—754) М. приложил все усилия (в том числе используя интриги и тайные убийства), чтобы покончить с зависимостью своей семьи от хорасанской «партии». После его смерти отстоял свое преемство, уничтожив главного соперника, своего дядю Абдаллаха, причем опирался на Абу Муслима, которого вскоре также устранил. Принятием почетного прозвания (лакаб) «М.» («Победоносный»), он закрепил традицию тронных имен в своем роду. Беспощадно преследовал «крайние» воззрения на
Принятием почетного прозвания (лакаб) «М.» («Победоносный»), он закрепил традицию тронных имен в своем роду. Беспощадно преследовал «крайние» воззрения на имамат, наследовавшие доисламским идеалам божественности государя: в 755 разгромил в Хорасане восстание Сумбада-мага, призывавшего к отмщению за Абу Муслима, а в 757—758 в Двуречье — бунт равандитов, пытавшихся провозгласить его самого «истинным» (воплощением божества). В 767 покончил с еще одним хорасанским мятежом под мессианскими лозунгами. Столь же жестоко действовал М. против повстанческих объединений, сложившихся вокруг тех или иных Алидов, разочарованных тем, что он не только не допустил их к власти, но и установил жесткую систему слежения за ними: наиболее масштабными стали выступления зайдитов в Медине и Куфе в 762—763, которые М. утопил в крови.
В 762 основал на р. Тигр новую резиденцию — Город мира (Мадинат ас-Салам — Багдад), с целью как избавиться от соседства с мятежными городами Ирака — Куфой и Басрой, так и установить преемственность со столицей Сасанидов — Ктесифоном, развалины которой использовались как источник строительного материала. Отразил вторжения из Византии и Хазарии. Провел административно-финансовую реформу, создал разветвленный чиновничий аппарат, где видное место заняло семейство Бармакидов. Культивировал идею богоизбранности халифской власти и безусловного права «повелителя верующих» определять престолонаследника и при жизни провозгласил преемником своего сына — аль-Махди (через которого является предком всех последующих аббасидских властителей). Покровительствовал развитию ремесла и торговли. Стремился, с одной стороны, к привлечению духовных авторитетов ислама к государственной службе и утверждению религиозной легитимации Аббасидов халифата, с другой — к укреплению арабской (ученой и изящной) словесности. Частый герой многочисленных исторических анекдотов в арабской литературе, подчеркивающих в нем как прозорливость, решительность, умеренность в повседневной жизни, так и непредсказуемость и кровожадность. Умер во время хаджа близ Мекки, где и похоронен.
Лит.: Dietrich A. Das politische Testament des zweiten ?bbasidenkalifen al-Mans.ur // Der Islam. Vol. XXX/1. 1952. S. 133—165; Lassner J. Did the Caliph Abu Ja‘far al-Mans.ur Murder His Uncle ‘Abdallah b. ‘Ali and Other Problems within the Ruling House of the Abbasids // Studies in Memory of Gaston Wiet / Ed. by M. Rosen-Ayalon. Jerusalem, 1977. S. 69–99; Muth F.-Ch. Der Kalif al-Mans.ur im Anfang seines Kalifats (136/754 bis 145/762): aus der arabischen Chronik von at.-Tabari ubersetzt und mit historischen und prosographischen Anmerkung versehen. Frankfurt am Main, 1988. Т. К. Кораев.