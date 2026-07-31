МАНСУР

Мансур (аль-Мансур; собственное имя — Абу Джафар Абдаллах) (между 707 и 713(?), Эль-Хумайма, Заиорданье — 18.09.775(?), Бейт-Маймун, Хиджаз) — второй халиф из династии Аббасидов (754—775). Родился в семье Мухаммада ибн Али, главы ( имама ) Аббасидов, которые с 687 скрывались на юге Сирии. Мать — наложница-берберка, в связи с чем М. первоначально находился в тени своих братьев — Ибрахима и Абу-ль-Аббаса. После того как Ибрахим наследовал отцу как имам, а затем был, по распоряжению Марвана II , заточен и позднее отравлен, М. бежал в Куфу вместе c Абу-ль-Аббасом, которому присягнули представители приверженцев аббасидского дома из Хорасана . Командуя от имени Абу-ль-Аббаса сторонниками Аббасидов, М. уничтожил администрацию Омейядов в Месопотамии. В правление брата (749—754) М. приложил все усилия (в том числе используя интриги и тайные убийства), чтобы покончить с зависимостью своей семьи от хорасанской «партии». После его смерти отстоял свое преемство, уничтожив главного соперника, своего дядю Абдаллаха, причем опирался на Абу Муслима , которого вскоре также устранил. Принятием почетного прозвания (лакаб) «М.» («Победоносный»), он закрепил традицию тронных имен в своем роду. Беспощадно преследовал «крайние» воззрения на

Принятием почетного прозвания (лакаб) «М.» («Победоносный»), он закрепил традицию тронных имен в своем роду. Беспощадно преследовал «крайние» воззрения на имамат , наследовавшие доисламским идеалам божественности государя: в 755 разгромил в Хорасане восстание Сумбада-мага, призывавшего к отмщению за Абу Муслима, а в 757—758 в Двуречье — бунт равандитов, пытавшихся провозгласить его самого «истинным» (воплощением божества). В 767 покончил с еще одним хорасанским мятежом под мессианскими лозунгами. Столь же жестоко действовал М. против повстанческих объединений, сложившихся вокруг тех или иных Алидов, разочарованных тем, что он не только не допустил их к власти, но и установил жесткую систему слежения за ними: наиболее масштабными стали выступления зайдитов в Медине и Куфе в 762—763, которые М. утопил в крови.

В 762 основал на р. Тигр новую резиденцию — Город мира (Мадинат ас-Салам — Багдад ), с целью как избавиться от соседства с мятежными городами Ирака — Куфой и Басрой , так и установить преемственность со столицей Сасанидов — Ктесифоном , развалины которой использовались как источник строительного материала. Отразил вторжения из Византии и Хазарии . Провел административно-финансовую реформу, создал разветвленный чиновничий аппарат, где видное место заняло семейство Бармакидов . Культивировал идею богоизбранности халифской власти и безусловного права «повелителя верующих» определять престолонаследника и при жизни провозгласил преемником своего сына — аль-Махди (через которого является предком всех последующих аббасидских властителей). Покровительствовал развитию ремесла и торговли. Стремился, с одной стороны, к привлечению духовных авторитетов ислама к государственной службе и утверждению религиозной легитимации Аббасидов халифата, с другой — к укреплению арабской (ученой и изящной) словесности. Частый герой многочисленных исторических анекдотов в арабской литературе, подчеркивающих в нем как прозорливость, решительность, умеренность в повседневной жизни, так и непредсказуемость и кровожадность. Умер во время хаджа близ Мекки, где и похоронен.

Лит. : Dietrich A. Das politische Testament des zweiten ?bbasidenkalifen al-Mans.ur // Der Islam. Vol. XXX/1. 1952. S. 133—165; Lassner J. Did the Caliph Abu Ja‘far al-Mans.ur Murder His Uncle ‘Abdallah b. ‘Ali and Other Problems within the Ruling House of the Abbasids // Studies in Memory of Gaston Wiet / Ed. by M. Rosen-Ayalon. Jerusalem, 1977. S. 69–99; Muth F.-Ch. Der Kalif al-Mans.ur im Anfang seines Kalifats (136/754 bis 145/762): aus der arabischen Chronik von at.-Tabari ubersetzt und mit historischen und prosographischen Anmerkung versehen. Frankfurt am Main, 1988. Т. К . Кораев.