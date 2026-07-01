ГАТЧИНА, МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

Государственный музей-заповедник «Гатчина».

Гатчинский музей-заповедник - один из красивейших дворцово-парковых ансамблей России.

Живописный рельеф, родниковые озера, соединенные протоками и речками, позволили создать в этом месте уникальный пейзажный парк, центром которого стал неповторимый по своей архитектуре дворец- замок. Здесь, после прогулки по великолепным парадным залам конца XVIII века, вы сможете спуститься в Подземный ход, а затем подняться на смотровую площадку Сигнальной башни и полностью ощутить романтику и строгую утонченность этого удивительного места.

Иллюстрации:

Государственный музей-заповедник «Гатчина».