Гастингс, битва при

Га́стингс, битва при — сражение между армиями последнего англосаксонского короля Гарольда II Годвинсона (1066) и герцога Нормандии Вильгельма (1035—1087) (см. Вильгельм I Завоеватель), состоявшееся в субботу, 14 октября 1066 на месте нынешнего городка Баттл (графство Сассекс), в 8 км от Гастингса. Битва закончилась сокрушительным поражением англосаксов, гибелью Гарольда, его братьев Гирта и Леофвина, а также значительной части англосаксонской военной элиты. Кончина 5 января 1066 не оставившего законных наследников англосаксонского короля Эдуарда Исповедника (ок. 1003—1066) вызвала династический кризис, в течение которого было выдвинуто несколько претендентов на престол . Основными соперниками в борьбе за трон оказались Гарольд, сын самого влиятельного англосаксонского магната и эрла Уэссекса Годвине (ок. 1001—1053), и герцог Нормандии Вильгельм. Оба утверждали, что скончавшийся король Эдуард завещал престол именно ему: Гарольду, якобы, на смертном одре, а Вильгельму еще раньше, в 1051. Кроме того, Вильгельм настаивал на том, что в ходе своего визита в Нормандию в 1064 Гарольд принес ему вассальную присягу, отказавшись, тем самым, от своих претензий на трон. При поддержке англосаксонской знати Гарольд уже 6 января был провозглашен королем, но сразу же столкнулся с противодействием Вильгельма, начавшего подготовку к вторжению в Англию. Помимо соб­ственно нормандских войск он пригласил к участию в походе рыцарей из Фландрии, Аквитании, Бретани и нормандских княжеств Южной Италии. Вильгельм также добился поддержки римского папы Александра II (1061–1073), который не только поддержал притязания герцога на английский престол , но и, вручив свое освященное знамя, благословил участников вторжения, что позволило Вильгельму придать своему мероприятию характер «священной войны». Общая численность нормандской армии насчитывала ок. 10 тыс. человек, для перевозки которых был подготовлен флот из 600 кораблей. 27—28 сентября 1066 войско Вильгельма успешно переправилось в Англию, высадившись в районе городка Певенси. Гарольд тоже готовил свои силы к сражению (состав англосаксонской армии оценивается в 7—8 тыс. человек), однако ему пришлось столкнуться с еще одним вторжением в Англию. Против него выступил его собственный брат Тостиг (ок. 1026—1066), которому при поддержке норвежского короля Харальда Сурового (ок. 1015—1066) 20 сентября удалось победить наскоро созванное ополчение северных графств в битве при Фулфорде. 25 сентября войско Гарольда, в свою очередь, разгромило армию Тостига и Харальда в битве при Стамфордбридже; оба они были убиты на поле боя. Узнав о высадке в Англии Вильгельма, Гарольд спешно двинул свое уставшее войско на юг. 14 октября 1066 противники сошлись в решающем сражении, которое продолжалось с 9 часов утра до темноты. В конце концов, лучники и тяжелая кавалерия Вильгельма одержали победу над преимущественно пешим войском Гарольда, погибшего в битве. Вильгельм, получивший впоследствии прозвище Завоеватель, 25 декабря был коронован в Вестминстерском аббатстве. Битва при Г. стала кульминационным моментом Нормандского завоевания Англии и оказалась тем событием, которое означало конец англосаксонского периода английской истории. Визуальный ряд предыстории и хода битвы при Г. представлен на так называемом гобелене из Байе.

Лит.: Lawson M. K. The Battle of Hastings: 1066. Stroud, 2002; Marren P. 1066: The Battles of York, Stamford Bridge & Hastings. Barnsley, 2004. А. Г. Глебов.