ГАСТИЛОВИЧ АНТОН ИОСИФОВИЧ

Антон Иосифович Гастилович родился 26 октября (по новому стилю — 7 ноября) 1902 года на хуторе Пеньковщина (ныне — Гродненская область Белоруссии). По национальности белорус.

В 1919 году Гастилович поступил на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . Участвовал в боях Гражданской войны , в том числе в боевых действиях на территории Уфимской и Оренбургской губерний, а также против басмаческих формирований в Средней Азии.

После окончания войны продолжил службу на командных и штабных должностях в различных частях и соединениях. В 1924 году Гастилович окончил Петроградскую военную пехотную школу, в 1931 году — Военную академию имени М. В. Фрунзе. С 1935 года он командовал стрелковым полком. В 1938 году перешёл на преподавательскую работу, был старшим преподавателем в Военной академии Генерального штаба РККА. С сентября 1939 года занимал должность начальника штаба 1-й армейской группы советских войск в Монголии. Вернувшись в СССР, Гастилович служил начальником штаба 17-й армии, а в 1942 году стал командующим этой армией.

В апреле 1944 года Гастилович был назначен командиром 17-го гвардейского стрелкового корпуса. Участвовал в освобождении Западной Украины, Польши и Чехословакии. Под его командованием осенью 1944 года корпус успешно провёл наступательную операцию по преодолению Карпатского хребта, освободив большое количество населённых пунктов и нанеся противнику многотысячные потери в живой силе. С ноября 1944 года Гастилович занимал должность командующего 18-й армией, которая успешно действовала во время Моравско-Остравской и Пражской операций.

После окончания войны Гастилович в течение года продолжал командовать армией, а затем вернулся на преподавательскую работу в Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил СССР, был начальником кафедры. В 1948-1954 годах занимал должность помощника командующего Прибалтийским военным округом, затем вернулся к работе в качестве начальника кафедры академии. С февраля 1958 года Гастилович служил заместителем начальника Военной академии Генерального штаба по научно-исследовательской работе. В 1957 году он защитил докторскую диссертацию, а в 1959 году получил учёное звание профессора, в том же году ему было присвоено звание генерал-полковника. В марте 1964 года Гастилович был переведён на должность консультанта академии, а в 1965 году — уволен в отставку. Проживал в Москве. Умер 23 ноября 1975 года, первоначально был похоронен на Головинском кладбище Москвы, в 2012 году перезахоронен на Кунцевском кладбище Москвы.