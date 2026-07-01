ГАССАНИДЫ

ГАССАНИДЫ - династия доисламских правителей из одноименного аравийского племени, сыгравшая существенную роль в распространении христианства среди арабов, обитавших в VI веке у границ Сирии и Палестины, и в утверждении яковитского направления в монофизитстве (II век- 30-е годы VII века).

Хотя наименование Гассаниды закрепилось в научной литературе, правильнее называть эту династию Джафнидами - по одному из знатных родов племени гассан, к которому принадлежали ее представители.

Гассаниды в дохристианский период истории (II-V века). До конца 70-х годов XX века сведения арабо-мусульманских источников по истории Джафнидов до их появления на рубежах Византии рассматривались как чисто легендарные. Недостоверным считался приведенный у Хамзы аль-Исфахани (Hamzae Isphanensis. T. 1. P. 114-122) список с перечислением 32 верховных вождей («царей») этого рода, в к-ром время пребывания каждого у власти в ряде случаев указано с точностью до месяца. Продолжительность их правления, составляющая 586 лет (по др. данным - 616 лет) на протяжении 16 поколений, воспринималась как вымысел, пока в среднесабейской надписи (Zayd ‘Inân 75) не было обнаружено упоминание о походе «против царей общин гассан, ал-азд, низар и мазхидж», предпринятом по приказу сабейского царя Илшараха Яхдуба I (начало II века) в северные земли Йемена. Т. о., было доказано существование у гассана за 5 веков до ислама собственных царей, признававшихся соседями. Нашло подтверждение и арабское предание о происхождении гассан от племени, обитавшем в Южной Аравии.

Использование по отношению к гассану термина «ша‘б», которым в древнем Йемене обозначались, как правило, общины оседлых земледельцев, указывает на его вхождение в социально-политическую структуру южноаравской цивилизации. Отчасти подобное словоупотребление объясняется неоднородностью этноплеменного состава гассана: подразделения ряда племен (например, аздиты и хузаиты) получили это общее название по источнику воды в красноморской Тихаме, где они обитали. Не случайно аздиты упомянуты в надписи Zayd ‘Inân 75 непосредственно за племенем гассан. Вероятно, сведения о народе Γασανδῶν, или Κασανδρεῖς, у Агатархида Книдского (Diodor. Sic. Bibliotheca. III 45, 6-8; Phot. Bibl. 96), о gentes Gasani у Плиния Старшего (Plin. Sen. Natur. hist. VI 150) и об области Κασσανιτῶν χώρα у Клавдия Птолемея (Ptolem. Geogr. VI 7. 6), которая локализуется на западном побережье Йемена, относятся к племени гассан.

В Большой Абаданской надписи, датированной 360 годом, где повествуется о походах южноаравского аристократического рода Язъан в различные области Аравии, этот этноним встречается в выражении «земля гассана» (стк. 29: 'rd/g sn), локализуемая близ местности Эс-Сийи, северо-восточнее Мекки. Следовательно, за 2 века племя гассан переместилось к северу почти на 1 тыс. км. Примерно ту же территорию Гассаниды контролировали и в середине V века, когда один из их царей по просьбе племен ал-аус и ал-хазрадж совершил победоносный поход против иудеев оазиса Ясриб (смотрите статью Медина). В этот период влияние Гассаниды и возглавляемой ими группы племен ограничивалось узкими рамками Хиджаза и прилегающих к нему районов в отличие от царей кинды или Лахмидов, претендовавших на гегемонию в общеаравском масштабе; значительную роль в делах Аравийского полуострова Гассаниды тогда не играли.

Филархи из рода Джафна на службе Византии (VI век). Ситуация резко изменилась на рубеже V-VI веков, когда племя гассан под предводительством рода Джафна по не выясненным до конца причинам переселилось к границам Сиро-Палестинского региона. Здесь оно столкнулось с филархами (греческий φύλαρχοι) Салихидами, потомками Зокома, т. е. Даджама (Джуджума), которые осуществляли оборону рубежей Византийской империи . Гассаниды обратились в христианство, добились от византийцев разрешения поступить к ним на службу на тех же условиях, а затем разгромили и изгнали Салихидов, взяв под контроль сирийское пограничье. После нескольких столкновений с византийцами, пытавшимися им помешать, Гассаниды в 502-503 годах заключили с империей договор (fœdus) и обрели статус ее союзников (σύμμαχοι). Получая ежегодно денежное довольствие (annonæ fœderaticæ), они снаряжали отряды кавалерии для армии Византии. Вожди Гассанидов официально именовались филархами и имели ранг клариссимуса (clarissimus, λαμπρότατος), а их верховный вождь (царь) был возведен в патрикии (patricius) и удостоен титула «глориозиссим» (gloriosissimus, ἐνδοξότατος). Его основной резиденцией стала Эль-Джабия, холмистая местность в 80 км к югу от Дамаска, где находились стоянки кочевников. Политическое значение Эль-Джабия сохранила и в раннеисламское время.

Первым представителем Гассанидов, вступившим в договорные отношения с Византийской империей, был Джабала, достоверных сведений о котором почти не сохранилось. Своего расцвета царство Гассанидов достигло при его сыне аль-Харисе ибн Джабале (около 529-569 годов), который вошел в историю как единственный из зависимых от Византии правителей, получивший от императора царский титул «василевс». Аль-Харис честно выполнял свои обязательства, участвуя как в подавлении смут в Палестине во время восстания самаритян (529-530 годы), так и в войнах с сасанидским Ираном и зависимыми от них Лахмидами. Он не забывал об интересах Гассанидов и подвластных им христианских арабских племен, что дало повод подозревать его в коварстве и измене. Приверженность аль-Хариса монофизитской доктрине и покровительство, которое он оказывал епископу Иакову Барадею, объяснялись скорее всего его стремлением отстоять этнокультурную самобытность арабов византийского лимеса. В годы правления аль-Хариса окончательно сложилось т. н. Гассанидское царство - кочевое протогосударство, игравшее роль буфера между Византией и аравскими племенами, типологически схожее с Лахмидским и новым Киндитским царствами.

Политику отца продолжил сменивший его на престоле аль-Мунзир ибн аль-Харис (569-581 годы), правитель (ἡγούμενος) области ромейских арабов. При нем обострились разногласия с Византией, недовольной чрезмерным усилением Гассанидов. Идеологическим знаменем противостояния имперским властям для аль-Мунзира и его подданных стало яковитское направление в монофизитстве. Вероломно захваченный вместе с женой и несколькими детьми византийским чиновником (куратором) Магном, он был доставлен в 581 году в Константинополь и помещен императором Тиверием II под домашний арест. Оставшийся на свободе старший сын ан-Нуман ибн аль-Мунзир устраивал набеги на византийские владения, но после переговоров с Маврикием , когда он был кесарем (т. е. до середины августа 582 года), попал в ссылку вместе с отцом. Около 585 года царство Гассанидов было разделено между 15 вождями арабских племен и прекратило существование.

Хотя главная резиденция Гассанидов Эль-Джабия в отличие от столицы Лахмидов Эль-Хиры так и не превратилась в город, Гассаниды благодаря интенсивной строительной деятельности повлияли на архитектуру доисламской Сирии. Возведенные ими на краю пустыни укрепленные замки, вероятно, послужили образцом для знаменитых дворцов Омейядов. Развалины одного из них, построенного аль-Мунзиром ибн аль-Харисом, обнаружены в 2 км к югу от римских руин в Эд-Думайре и известны ныне как Эль-Бурдж. Во время раскопок резиденции омейядских халифов Каср аль-Хайр аль-Гарби найдены остатки яковитского монастыря, сооруженного, судя по надписям, аль-Харисом ибн Джабалой в 559 году. Больше всего построек, приписываемых Гасанидам, локализовано в Сергиополе (Эр-Русафе). Возведение церкви (или претория) за северными воротами города аль-Мунзиром подтверждено эпиграфически. Арабо-мусульманская традиция связывает с Гассанидами ремонт старых и строительство новых водосборных цистерн в Сергиополе.

Гассаниды внесли значительный вклад в становление арабской культуры. Они, как это традиционно было принято у бедуинских вождей, покровительствовали поэтам (например, Лабиду и ан-Набигу аз-Зубйани. В землях, подвластных Гассанидам наряду с Эль-Хирой Лахмидов, происходило формирование арабского письма. Царь аль-Харис упомянут в древнейшей датированной надписи, выполненной арабским шрифтом - 4-строчными граффити, вырезанными его подданным в 423 году эры провинции Аравия (528-529 годы) на горе Усайс, примерно в 100 км к востоку от Дамаска.

Гассаниды накануне прихода ислама и во время арабских завоеваний (30-е годы VII века)

После распада царства Гассанидов эта династия сохраняла некоторое влияние до прихода ислама. Отдельные представители племени гассан, прибыв к Мухаммаду , добровольно приняли новую веру, но массовой исламизации племени не произошло. Последнему джафнидскому царю Джабале ибн аль-Айхаму (633-636 годы) пришлось от имени императора Ираклия вести переговоры с делегацией вторгнувшихся в Сирию мусульман. Отстаивая интересы Византии, он воспринимал арабов-завоевателей не столько как иноверцев, сколько как варваров, стоявших ниже его по социально-культурному уровню. Переход Джабалы вместе с отрядом арабов-христиан на сторону мусульман на 3-й день битвы на реке Ярмук (22 августа 636 года) и обращение в ислам были обусловлены прагматическими соображениями: осознанием неизбежности поражения византийцев из-за раздоров среди высшего командования и желанием разделить с мусульманским войском плоды победы. Однако эгалитаризм раннего ислама оказался для Джабалы неприемлем: когда халиф Омар (Умар) ибн аль-Хаттаб потребовал от него возместить ущерб оскорбленному им рядовому бедуину, тот бежал в Константинополь, раскаялся, вернулся в лоно христианства, был прощен и поселился в Малой Азии. Большая часть племени гассан последовала за своим предводителем, а территорию его расселения заняло крупное племенное объединение тайитов.

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Hamzae Ispahanensis Annalium libri X / Ed. I. M. E. Gottwaldt. T. 1:

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Ibn Wâdhih qui dicitur al-Ja‘qubо. Historiae: Pars prior historiam ante-islamicam continens / Ed. M. Th. Houtsma. Lugd. Batav., 1883. P. 230, 233-235;

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Procopius. De bello persico. Vol. 1. XVII 45-48; XVIII 26, 35-37;

Vol. 2. I 1-11; XIX 11-18, 26-46;

Anecdota. II 23, 28 (изд.: Procopius of Caesarea. Works / With an Engl. transl. by H. B. Dewing. Camb., Mass.;

L., 1979. Vol. 1. Books I-II: The Persian War. P. 158-159, 166-167, 170-171, 260-263, 420-423, 424-429;

Vol. 6: The Anecdota or Secret History. P. 26-27, 28-31 (рус. пер.: Прокопий. Войны. C. 55, 58, 59, 87-88, 135, 136-137, 323);

Gamharat an-nasab: Das genealogische Werk des Hisâm ibn Muhammad al-Kalbî / Hrsg. W. Caskel. Leiden, 1966. Bd. 1. Taf. 176, 193;

Bd. 2. S. 273; Ибн Халду н. Кита б ал-«ибар ва-д-ди ва н ал-мубтада' ва-л-хабар фи аййа м ал-«араб ва-«аджам ва-л-барбар ва-ман «а сара-хум мин зави -с-султа н ал-акбар. Бейрут, 1966. Т. 2. С. 101, 104, 466, 498, 516-517, 520, 521-522, 528, 535, 579-592, 594, 831-832, 902, 947;

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Дополнительная литература:

Hitti Ph. K. History of the Arabs. L., 19463. P. 65, 78-81;

Shahîd I. Ghassân // EI. New Ed. Vol. 2. P. 1020-1021;

Lammens H., Sourdel-Thomine J. al-Djâbiya // Ibid. P. 360;

Haase C.-P. al-Rusâfa (in Syria) // Ibid. Vol. 8. P. 630-632;

Пигулевская. Арабы. С. 180-214;

Грушевой А. Г. Арабские предания о гассанидах в Йемене и данные античных географов // Мероэ. М., 1999. Вып. 5. С. 82-96.

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