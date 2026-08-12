ГАСПРИНСКИЙ ИСМАИЛ-БЕЙ
ГАСПРИНСКИЙ ИСМАИЛ-БЕЙ - исламский публицист, просветитель и издатель.
С его именем связано начало реформаторского движения джадидизма в России. Родился в семье небогатого дворянина. Учился в Зинджирлы-медресе в Бахчисарае, затем в гимназии в Симферополе, Воронежском кадетском корпусе и Московской военной гимназии. Среди учителей Гаспринского был М.Н. Катков. С 1871 года Гаспринский продолжил образование в Сорбонне, работал секретарём И.С. Тургенева. В 1874-1875 годы корреспондент петербургских, московских и одесских газет в Стамбуле. За границей написаны работы «Мусульманское сообщество России» и «Беспристрастный взгляд на европейскую цивилизацию». Вернувшись на родину, приобрёл известность как преподаватель и литератор. В 1878 году избран городским головой Бахчисарая. Поддерживал связи с мусульманской интеллигенцией Поволжья, Восточного Закавказья и Туркестана. Много путешествовал, в том числе в Египет и Индию.
Развивая взгляды Афгани, Гаспринский выступал за культурно-национальное возрождение мусульманского Востока на основе «единства языка, действий и мысли» тюркских народов, освобождение их от власти Запада через школу и прессу. В 1883-1914 годы выпускал в Бахчисарае на тюрки́ и русском языках (с 1905 года только на тюрки́) первую мусульманскую газету России «Тарджуман» («Переводчик»), распространявшуюся в Крыму, Поволжье, Центральной Азии, османской Турции и Синьцзяне (Китай). При Гаспринском Бахчисарай стал вторым после Казани центром исламского книгопечатания в России. С 1884 года Гаспринский ввёл в Зинджирлы-медресе новый (звуковой) метод обучения арабскому языку, включил в программу точные и естественные науки. Школа Гаспринского стала образцом для медресе джадидов. В Революцию 1905-1907 годов участвовал в крестьянских съездах Крыма, трёх Всероссийских мусульманских съездах, входил в ЦК созданной в янвваре 1906 года первой мусульманской партии России «Иттифак аль-муслимин». С 1908 года Гаспринский издавал журнал для мусульманок «Мир женщин» («Алям-и нисван»). Публицистика Гаспринского оказала сильное влияние на мусульманскую интеллигенцию России начале XX века.
Сочинения:
Русское мусульманство. Симферополь, 1881;
Беспристрастный взгляд на европейскую цивилизацию. Бахчисарай, 1885;
Русско-восточное соглашение. Бахчисарай, 1896;
Из наследия. Симферополь, 1991.