ГАСПРИНСКИЙ ИСМАИЛ-БЕЙ

ГАСПРИНСКИЙ ИСМАИЛ-БЕЙ - исламский публицист , просветитель и издатель.

С его име­нем свя­за­но на­ча­ло ре­фор­ма­тор­ско­го дви­же­ния джа­ди­диз­ма в Рос­сии. Ро­дил­ся в се­мье не­бо­га­то­го дво­ря­ни­на. Учил­ся в Зин­джир­лы-мед­ре­се в Бах­чи­са­рае, за­тем в гим­на­зии в Сим­фе­ро­по­ле, Во­ро­неж­ском ка­дет­ском кор­пу­се и Московской во­енной гим­на­зии. Сре­ди учи­те­лей Гаспринского был М.Н. Кат­ков . С 1871 года Гаспринский про­дол­жил об­ра­зо­ва­ние в Сор­бон­не, ра­бо­тал сек­ре­та­рём И.С. Тур­ге­не­ва. В 1874-1875 годы кор­рес­пон­дент пе­тербургских, московских и одес­ских га­зет в Стам­бу­ле. За гра­ни­цей на­пи­са­ны ра­бо­ты «Му­суль­ман­ское со­об­ще­ст­во Рос­сии» и «Бес­при­стра­ст­ный взгляд на ев­ро­пей­скую ци­ви­ли­за­цию». Вер­нув­шись на ро­ди­ну, при­об­рёл из­вест­ность как пре­по­да­ва­тель и ли­те­ра­тор. В 1878 году из­бран го­род­ским го­ло­вой Бах­чи­са­рая. Под­дер­жи­вал свя­зи с му­сульманской ин­тел­ли­ген­ци­ей По­вол­жья, Восточного За­кав­ка­зья и Тур­ке­ста­на. Мно­го пу­те­ше­ст­во­вал, в том числе в Еги­пет и Ин­дию.

Раз­ви­вая взгля­ды Аф­га­ни, Гаспринский вы­сту­пал за куль­тур­но-национальное воз­ро­ж­де­ние му­сульманского Вос­то­ка на ос­но­ве «един­ст­ва язы­ка, дей­ст­вий и мыс­ли» тюркских на­ро­дов, ос­во­бо­ж­де­ние их от вла­сти За­па­да че­рез шко­лу и прес­су. В 1883-1914 годы вы­пус­кал в Бах­чи­са­рае на тюр­ки́ и русском язы­ках (с 1905 года толь­ко на тюрки́) пер­вую му­сульманскую газету Рос­сии «Тард­жу­ман» («Пе­ре­во­дчик»), рас­про­стра­няв­шую­ся в Кры­му, По­вол­жье, Центральной Азии, ос­ман­ской Тур­ции и Синь­цзя­не (Ки­тай). При Гаспринском Бах­чи­са­рай стал вто­рым по­сле Ка­за­ни цен­тром ис­лам­ско­го кни­го­пе­ча­та­ния в Рос­сии. С 1884 года Гаспринский ввёл в Зин­джир­лы- мед­ре­се но­вый (зву­ко­вой) ме­тод обу­че­ния арабскому языку, вклю­чил в про­грам­му точ­ные и ес­те­ственные нау­ки. Шко­ла Гаспринского ста­ла об­раз­цом для мед­ре­се джа­ди­дов. В Ре­во­лю­цию 1905-1907 годов уча­ст­во­вал в кре­сть­ян­ских съез­дах Кры­ма, трёх Все­российских му­сульманских съез­дах, вхо­дил в ЦК соз­дан­ной в янвваре 1906 года пер­вой му­сульманской пар­тии Рос­сии «Ит­ти­фак аль-мус­ли­мин». С 1908 года Гаспринский из­да­вал жур­нал для му­суль­ма­нок «Мир жен­щин» («Алям-и нис­ван»). Пуб­ли­ци­сти­ка Гаспринского ока­за­ла силь­ное влия­ние на му­сульманскую ин­тел­ли­ген­цию Рос­сии начале XX века.

Сочинения:

Рус­ское му­суль­ман­ст­во. Сим­фе­ро­поль, 1881;

Бес­при­стра­ст­ный взгляд на ев­ро­пей­скую ци­ви­ли­за­цию. Бах­чи­са­рай, 1885;

Рус­ско-вос­точ­ное со­гла­ше­ние. Бах­чи­са­рай, 1896;

Из на­сле­дия. Сим­фе­ро­поль, 1991.

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