ГАСПАРЯН ГОАР МИКАЭЛОВНА
ГАСПАРЯН ГОАР МИКАЭЛОВНА - армянская певица (лирико-колоратурное сопрано), народная артистка СССР (1956 год).
Герой Социалистического Труда (1984 год). Училась в Каире. Дебютировала в 1942 году, была солисткой Каирского радио. С 1948 года живёт в Армении, в 1949-1979 годы солистка Армянского театра оперы и балета. Лучшие партии - в итальянском и французском классическом репертуаре, выступала в операх армянских композиторов - А.Т. Тиграняна, Т.Г. Чухаджяна, А.Л. Степаняна. Широко известна как камерная певица. Гастролировала во многих странах. С 1964 года преподаёт в Ереванской консерватории (профессионально с 1977 года). Государственная премия СССР (1951 год). Государственная премия Армянской ССР (1965 год). Награждена орденом Ленина (1984 год).