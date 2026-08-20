ГАСПАРО ДА САЛО
ГАСПАРО ДА САЛО (настоящая фамилия Бертолотти, Bertolotti) - итальянский мастер смычковых инструментов.
Из семьи музыкантов и инструментальных мастеров. Совершенствовался у Джироламо ди Вирки в Брешии, в 1565 году признан мастером. Крупнейший представитель брешианской школы, который создал классический тип скрипки. Изготавливал также альты, виолы разных размеров, контрабасы и др. Оказал огромное влияние на развитие строительства струнных смычковых инструментов. В числе учеников - его сын Франческо (1565 - не ранее 1614 годы), наиболее знаменитый ученик - Дж.П. Маджини. Сохранилось очень мало инструментов работы Гаспаро да Сало (в том числе, по сведениям Е.Ф. Витачека, не более 10 скрипок). На скрипке его работы играл У. Булль, на 3-струнном контрабасе - Д. Драгонетти, на альте исключительно большого размера - В.В. Борисовский.