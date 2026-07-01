ГАСКОЙН КАРЛ КАРЛОВИЧ

ГАСКОЙН КАРЛ КАРЛОВИЧ - английский и российский инженер-металлург, действительный статский советник (1798 год).

С 1759 года на служ­бе в Кар­рон­ской же­ле­зоде­ла­тель­ной ком­па­нии, с 1769 года её уп­рав­ляю­щий. В Российской им­пе­рии Гаскойн с 1786 года, уча­ст­во­вал в ре­кон­ст­рук­ции Алек­сан­д­ров­ско­го пу­шеч­но­го за­во­да в Пет­ро­за­вод­ске, ко­то­рый стал од­ним из луч­ших ме­тал­лур­гических пред­при­ятий в Ев­ро­пе, а про­изводство пу­шек на нём воз­рос­ло в несколько раз. Гаскойн ос­но­вал ещё три ли­тей­ных за­во­да: Крон­штадт­ский (1789 год), Лу­ган­ский (1795 год; ны­не Лу­ган­ский стан­ко­стро­ительный за­вод) и Санкт-Пе­тер­бург­ский (1801 год; впо­след­ст­вии Пу­ти­лов­ский за­вод, ны­не ОАО «Ки­ров­ский за­вод»). В ре­зуль­та­те это­го в конце XVIII - 1-й половине XIX веков русская ар­мия и флот бы­ли пол­но­стью обес­пе­че­ны артиллерийскими ору­дия­ми и сна­ря­да­ми.

Гаскойн был ор­га­ни­за­то­ром Бан­ков­ско­го мо­нет­но­го дво­ра в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1799-1801 годы). Ру­ко­во­дил ре­кон­ст­рук­ци­ей Ад­ми­рал­тей­ских Ижор­ских за­во­дов в Кол­пи­не (1803 год), а в 1805 году при­нял ру­ко­во­дство Алек­сан­д­ров­ской ма­ну­фак­ту­рой близ Санкт-Пе­тер­бур­га - пер­во­го в стра­не пред­при­ятия, где осу­ще­ст­в­ля­лось ме­ха­ническое бу­ма­гоп­ря­де­ние и льно­пря­де­ние. При со­дей­ст­вии Гаскойна в Рос­сии на­ча­лось рас­про­стра­не­ние уни­вер­саль­ных па­ро­вых ма­шин Дж. Уат­та (пер­вая ус­та­нов­ле­на в 1805 году на Алек­сан­дров­ской ма­ну­фак­ту­ре).

Гаскойн спо­соб­ст­во­вал рас­про­стра­не­нию чу­гун­но­го ху­дожественного ли­тья. Под его ру­ко­во­д­ст­вом бы­ли от­ли­ты для Санкт-Пе­тер­бур­га во­ро­та и вы­езд­ная ре­шёт­ка Ми­хай­лов­ско­го зам­ка , пе­ри­ла ре­шё­ток на на­бе­реж­ных реки Мой­ка и Крю­ко­ва ка­на­ла, пер­вый чу­гун­ный мост (Зе­лё­ный, за­тем По­ли­цей­ский, на пе­ре­се­че­нии Нев­ско­го проспекта и Мой­ки) и др.

Сре­ди уче­ни­ков Гаскойна - круп­ные ин­же­не­ры А.В. Арм­ст­ронг, А.Я. Виль­сон, К.Н. Берд, М.Е. Кларк и др.

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