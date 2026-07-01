ГАСКОЙН КАРЛ КАРЛОВИЧ
ГАСКОЙН КАРЛ КАРЛОВИЧ - английский и российский инженер-металлург, действительный статский советник (1798 год).
С 1759 года на службе в Карронской железоделательной компании, с 1769 года её управляющий. В Российской империи Гаскойн с 1786 года, участвовал в реконструкции Александровского пушечного завода в Петрозаводске, который стал одним из лучших металлургических предприятий в Европе, а производство пушек на нём возросло в несколько раз. Гаскойн основал ещё три литейных завода: Кронштадтский (1789 год), Луганский (1795 год; ныне Луганский станкостроительный завод) и Санкт-Петербургский (1801 год; впоследствии Путиловский завод, ныне ОАО «Кировский завод»). В результате этого в конце XVIII - 1-й половине XIX веков русская армия и флот были полностью обеспечены артиллерийскими орудиями и снарядами.
Гаскойн был организатором Банковского монетного двора в Санкт-Петербурге (1799-1801 годы). Руководил реконструкцией Адмиралтейских Ижорских заводов в Колпине (1803 год), а в 1805 году принял руководство Александровской мануфактурой близ Санкт-Петербурга - первого в стране предприятия, где осуществлялось механическое бумагопрядение и льнопрядение. При содействии Гаскойна в России началось распространение универсальных паровых машин Дж. Уатта (первая установлена в 1805 году на Александровской мануфактуре).
Гаскойн способствовал распространению чугунного художественного литья. Под его руководством были отлиты для Санкт-Петербурга ворота и выездная решётка Михайловского замка, перила решёток на набережных реки Мойка и Крюкова канала, первый чугунный мост (Зелёный, затем Полицейский, на пересечении Невского проспекта и Мойки) и др.
Среди учеников Гаскойна - крупные инженеры А.В. Армстронг, А.Я. Вильсон, К.Н. Берд, М.Е. Кларк и др.