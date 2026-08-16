Гасконь (фр. Gascogne, гаск. Gasconha)

Гаско́нь (фр. Gascogne, гаск. Gasconha) — историческая область на юго-западе Франции. Географические границы Г. достаточно размыты. Иногда ее отождествляют с Гиенью. Но чаще название Гиень используют в качестве синонима для более крупного региона — Аквитании, а в состав Г. включают лишь земли южнее р. Гаронны. Вероятно, еще до римского завоевания территория будущей Г. была заселена народами, родственными пиренейским баскам, что нашло свое отражение в названии области. В середине I в. до н. э. эти земли подчинили римляне, положив начало процессу романизации региона. Он входил в состав провинции Аквитанская Галлия, основными центрами которой являлись Бурдигала (совр. Бордо) и Лапурдум (совр. Байонна). После 293 по административной реформе императора Диоклетиана на территории будущей Г. была образована провинция Новемпопулана со столицей в Элусе (совр. Оз). В начале V в. в Новемпопулане в качестве римских федератов поселились вестготы, позднее образовавшие королевство с центром в Тулузе. В первой половине VI в. франки вытеснили вестготов из этих земель, но установить над Аквитанией и Г. прочный контроль не смогли. Правитель созданного при Каролингах королев­ства Аквитании Пепин I (сын Людовика Благочестивого) в начале IX в. воевал в Г., чтобы вновь подчинить ее франкскому влиянию. В середине IX в. появляется династия герцогов Г., контролировавших территорию к югу от р. Дордони и к западу от владений графов Тулузы. Подчиненные им земли в IX—XI вв. разделялись на множество графств, виконтств (Бигор, Фезенсак, Астарак, Арманьяк, Беарн и др.) и более мелких сеньорий. Вскоре после пресечения первой династии герцогов Г. их титул и владения перешли к герцогам Аквитании (1053). Столетием позже, благодаря браку Алиеноры Аквитанской с будущим королем Генрихом II — к королям Англии из династии Плантагенетов. Несмотря на частые восстания гасконской знати, ее недовольство управлением со стороны наместников английских королей и активную политику королей Франции, стремившихся отвоевать или конфисковать английские владения на континенте, Плантагенетам удалось сохранить за собой земли между Бордо и Пиренеями (в XII—XIII вв. они были известны как Гиень). Попытка Филиппа VI Валуа лишить этих владений Эдуарда III в 1337 послужила одной из главных причин начала Столетней войны. Знать восточной части Г. (Беарна, Арманьяка, Бигора) заняла в этом конфликте профранцузскую позицию, в отличие от прибрежных регионов, связанных с Англией экономически. В 1451—1453 войскам Карла VII удалось окончательно отвоевать Г. у англичан, что положило конец войне. Знать Г. была тесно связана и с пиренейскими королевствами. Представители местного рода д’Альбре, игравшего важную политическую роль уже в начале XV в., с 1484 заняли трон королевства Наварры. Их потомок по материнской линии Генрих IV Бурбон унаследовал в 1589 трон Франции. Во время предшествовавшего этому событию периода Религиозных войн в Г. были сильны позиции гугенотов. До Французской революции 1789 территория Г. входила в губернаторство Гасконь и Гиень, в 1790 была разделена на ряд департаментов (часть из них включила в себя одновременно и негасконские земли): Верхние Пиренеи, Атлантические (Нижние) Пиренеи, Жер, Ланды, Арьеж, Верхняя Гаронна, Ло и Гаронна, Тари и Гаронна, Жиронда. Лит.: Басовская Н. И. Организация и характер деятельности английской администрации в Гаскони (конец XIII — начало XIV в.) // Средние века. Вып. 37. М., 1973. С. 208—229; Ее же. Столетняя война: леопард против лилии. М., 2002; Castarède J. Histoire de la Guyenne et de la Gascogne: le berceau de la France de — 400 000 av. J.-C. à l’an 2000. Paris, 1997; Histoire de la Gascogne contemporaine: des Landes aux Pyrénées / Dir. M. Bordes. Roanne, 1983; Mussot-Goulard R. Histoire de la Gascogne. Paris, 1996. А. А. Майзлиш.