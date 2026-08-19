ГАШТЕЙНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1865
ГАШТЕЙНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1865 ГОДА - соглашение, заключённое 14-20 августа между Австрией и Пруссией по вопросу о герцогствах Шлезвиг и Гольштейн, захваченных ими после Датской войны 1864 года.
Согласно Гаштейнской конвенции, герцогства оставались совместным владением обоих государств, но управление Гольштейном перешло к Австрии, а Шлезвигом - к Пруссии. Охрана стратегически важной Кильской гавани поручалась прусским войскам. Пруссия приобрела право на строительство Кильского канала, железной дороги и телеграфа в Гольштейне, Австрия уступила ей Лауэнбург за 2,5 млн талеров. Рендебург становился союзной крепостью с австро-прусским гарнизоном. Несмотря на уступки со стороны Австрии, Гаштейнская конвенция не устранила австро-прусских противоречий. Вопрос о владении герцогствами Шлезвиг и Гольштейн был использован О. фон Бисмарком в качестве предлога к австро-прусской войне 1866 года.