ГАШТЕЙНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1865

ГАШТЕЙНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1865 ГОДА - соглашение, заключённое 14-20 августа между Австрией и Пруссией по вопросу о герцогствах Шлезвиг и Гольштейн, захваченных ими после Датской войны 1864 года.

Со­глас­но Гаштейнской конвенции, гер­цог­ст­ва ос­та­вались со­вме­ст­ным вла­де­ни­ем обо­их го­су­дарств, но управ­ле­ние Голь­штей­ном пе­ре­шло к Ав­ст­рии, а Шлез­ви­гом - к Прус­сии. Ох­ра­на стра­те­ги­че­ски важ­ной Киль­ской га­ва­ни по­ру­ча­лась прусским вой­скам. Прус­сия при­об­ре­ла пра­во на строи­тель­ст­во Киль­ско­го ка­на­ла, же­лез­ной до­ро­ги и те­ле­гра­фа в Голь­штей­не, Ав­ст­рия ус­ту­пи­ла ей Лау­эн­бург за 2,5 млн та­ле­ров. Рен­де­бург ста­но­вил­ся со­юз­ной кре­по­стью с ав­ст­ро-прусским гар­ни­зо­ном. Не­смот­ря на ус­туп­ки со сто­ро­ны Ав­ст­рии, Гаштейнская конвенция не уст­ра­ни­ла ав­ст­ро-прусских про­ти­во­ре­чий. Во­прос о вла­де­нии гер­цог­ст­ва­ми Шлез­виг и Голь­штейн был ис­поль­зо­ван О. фон Бис­мар­ком в ка­че­ст­ве пред­ло­га к ав­ст­ро-прус­ской вой­не 1866 года.

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