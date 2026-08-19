ГАШОКОВ ХУСИН ХАНАХОВИЧ

ГАШОКОВ ХУСИН ХАНАХОВИЧ ​- черкесский писатель.

Ос­но­во­по­лож­ник чер­кесской литературы. Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье. На­чал пе­ча­тать­ся с 1934 года. Ав­тор по­этических сборников «Сти­хи и пес­ни» («Стих­хэм­рэ уэрэд­хэм­рэ», 1940 год), «Сти­хи и по­эмы» («Стих­хэм­рэ, по­эмэ­хэм­рэ», 1953 год), «Го­лос серд­ца» («Гум и макъ», 1955 год), «Солн­це над ау­ла­ми» (1957 год), «Вес­на» («Гъот­хэ», 1958 год), «Ра­до­стью пол­нит­ся серд­це» (1960 год) и др., в ко­то­рых вос­соз­дал чер­ты национального чер­кесского ха­рак­те­ра и са­мо­соз­на­ния; ав­то­био­гра­фического ро­ма­на «Отец и сын» («Адэм­рэ и къуэм­рэ», книги 1-2, 1953-1963 годы), где ос­мыс­ля­ют­ся ис­то­рические судь­бы чер­кесского на­ро­да.

Сочинения:

На­ча­ло жиз­ни. По­весть. Чер­кесск, 1968;

Све­ти, солн­це, мир­но. Сти­хи. Чер­кесск, 1969 (на чер­кес. яз.);

Ха­ли­мат. По­эма. Чер­кесск, 1970 (на чер­кес. яз.).

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