Гашaр (фр. Gachard), Луи Проспер (12.03.1800, Париж ‒ 24.12.1885, Брюссель)

Гашáр (фр. Gachard), Луи Проспер (12.03.1800, Париж — 24.12.1885, Брюссель) — бельгийский архивист, историк, палеограф. В 1817 семья Г. переехала из Франции в Южные Нидерланды и обосновалась в Турне, где отец Г. открыл табачную мануфактуру. В 1818 Г., с детства интересовавшийся книгами, начал работать в издательстве; активно занимался историей, изучением вспомогательных исторических дисциплин и редких и ценных книжных изданий. В 1826 Г. был назначен помощником секретаря управления Королевских архивов в Брюсселе, в 1831—главным архивистом (см. Архивоведение). В 1834 в Бельгии создана Королевская историческая комиссия , целью которой была организация архивов и публикация документов. Г. был назначен ее казначеем, с 1850 занимал пост секретаря комиссии. В 1834 Г. организовал издание периодического органа комиссии «Bulletin de la commission royale d’histoire de Belgique». С 1837 член-корреспондент, с 1842 — постоянный член Бельгийской академии наук и литературы. Под руковод­ством Г. опубликованы ценные документы по истории Бельгии, изданы описи многочисленных фондов, в том числе иностранного происхождения. Деятельность Г. способствовала организации архивного дела в Бельгии.

Соч.: Études et notices concernant l’histoire des Pays-Bas. V. 1—3.Bruxelles, 1890.

Ист.: Correspondance de Guilaume le Taciturne. Vol. 1—6. Bruxelles, 1847—1866; Correspondance de Phillipe II sur les affaires des Pays-Bas. Vol. 1—5. Bruxelles, 1848—1879; Correspondance de Marguerite d’Autriche, duchesse de Parme avec Philippe II. Vol. 1—3. Bruxelles, 1867—1881; La Bibliothèque de Paris. Vol. 1—2. Pаris, 1875—1877.

Лит.: Notice sur la vie et les travaux de Louis Prosper Gachard. Bruxelles, 1888; Cuvelier J. Prosper Gachard. Livre jubilaire de la Commission royale d’histoire. Bruxelles, 1934; Prevenier W. Gachard Louis-Prosper // Historikerlexikon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. München, 1991. А. О. Хорошева.