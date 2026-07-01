Гасдрубал (ум. 207 до н. э.)

Гасдруба́л (ум. 207 до н. э.) — карфагенский государственный деятель и полководец. Сын Гамилькара Барки, младший брат Ганнибала. Во время 2-й Пунической войны (218–201) возглавлял карфагенские войска в Испании, подавлял восстания испанских племен и с переменным успехом воевал с римлянами. По поручению карфагенских властей отправился на по-мощь Ганнибалу в поход на Италию. Потерпев поражение от Сципиона Африканского Старшего в битве при Бекуле (208), сумел с оставшимся войском прорваться на север за р. Ибер (совр. Эбро) и по проложенному Ганнибалом маршруту до-браться до Италии, но в 207 был разбит и погиб при р. Метавр в Сев. Италии, не успев соединиться с армией Ганнибала. Римляне подбросили в лагерь Ганнибала отрубленную голову брата.

Лит.: Кораблев И. Ганнибал. М., 1981; Бир Г. де. Ганнибал: борьба за власть в Средиземноморье. Смоленск, 2004; Hoyos D. Hannibal’s Dynasty: Power and Politics in the Western Mediterranean, 247—183 B.C. Oxford, 2005. А. Л. Смышляев.