ГАСДРУБAЛ БAРКА (лат. Hasdrubal)

Карфагенский политик и полководец, младший брат Ганнибала .

После начала II Пунической войны (218 г. до н.э.) остался командовать карфагенскими войсками в Испании, где противостоял римлянам под командованием Гнея и Публия Корнелиев Сципионов . В 216 г. до н.э. он ликвидировал восстание кельтиберов, в 214 г. до н.э. Гасдрубал был отозван в Африку для подавления мятежа западных нумидийцев во главе с Сифаксом. Он заключил союз с царем восточных нумидийцев Талой и его сыном Масиниссой и разбил войска Сифакса. После этого Гасдрубал вернулся с Масиниссой и 3.000 нумидийских всадников в Испанию, где продолжил войну с Римом.

В 208 г. до н.э. Гамилькар потерпел поражение от П. Корнелия Сципиона в битве при Бекуле, но сохранил большую часть армии и отступил из Испании в Галлию. В 207 г. он повел свое войску на помощь старшему брату в Италию, перешел Альпы, но не успел соединиться с войсками Ганнибала. В битве при реке Метавре Гасдрубал столкнулся с двумя армиями римлян, во главе которых стояли Марк Ливий Салинатор и Гай Клавдий Нерон (23 июня 207 г. до н.э.). В этом сражении Гасдрубал погиб, был обезглавлен, и его голову отправили Ганнибалу.

Иллюстрация :

Монета с изображением Гасдрубала. Испания.