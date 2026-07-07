ГАСАНОВА ШАМАМА МАХМУДАЛИ КЫЗЫ

Шамама Махмудали кызы Гасанова родилась 7 ноября 1923 года в селе Араятлы (ныне – Физулинский район Азербайджана) в семье крестьянина. По национальности азербайджанка.

С раннего возраста Гасанова работала в колхозе «1 мая» Физулинского района Азербайджанской ССР, сначала в качестве рядовой колхозницы, затем стала звеньевой. Она стала инициатором широко развернувшегося в Советском Союзе движения среди хлопководческих звеньев и бригад по сбору хлопка двумя руками. За 1942 год звено Гасановой собрало по 27 центнеров хлопка-сырца с каждого из 17 закреплённых за ним гектаров. Ежегодно наращивая объёмы получаемого урожая, в 1946 году оно добилось результата в 97 центнеров с гектара, что в те годы давало право на представление к званию Героя Социалистического Труда . Гасанова стала первой обладательницей этой степени отличия среди хлопкоробов Азербайджанской ССР.

В последующие годы Гасанова продолжала успешно трудиться в колхозе, неизменно добиваясь высоких результатов. В 1947 году её звеном были собраны 94,1 центнера с гектара, а в 1950 году – 88 центнеров, за что она вторично была представлена к званию Героя Социалистического Труда. Она стала одной из первых женщин-хлопкоробов, удостоенных этой степени отличия дважды.

В 1953 году Гасанова стала председателем колхоза «1 мая», и руководила им вплоть до выхода на пенсию, сделав его одним из ведущих хлопководческих сельскохозяйственных предприятий Азербайджана. Колхоз являлся крупным республиканским центром по обмену опытом. В 1966 году Гасанова окончила Азербайджанский государственный сельскохозяйственный институт. На протяжении своей многолетней работы она избиралась депутатом Верховного Совета СССР с 4-го по 11-й созывы, в 1960-1974 годах была заместителем председателя Совета Союза Верховного Совета СССР. Кроме того, Гасанова неоднократно избиралась депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР и членом ЦК КП Азербайджанской ССР.

Выйдя на пенсию, Гасанова проживала в Баку. Умерла 5 сентября 2008 года.