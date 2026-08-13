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ГАСАНОГЛЫ ИЗЗЕДДИН
ГАСАНОГЛЫ ИЗЗЕДДИН (второе имя - Пуре Гасан) - азербайджанский поэт.
Жил в области Хорасан. Писал на азербайджанском и персидском языках. Был учеником суфийского шейха Джамаледдина Ахмеда Закира. Родоначальник поэзии на азербайджанском языке. Сохранились две газели на азербайджанском языке и одна - на персидском языке. Газель Гасаноглы на азербайджанском языке с редифом «Похитила моё сердце красавица луноликая», написанная виртуозным слогом, с богатым ритмическим и интонационным рисунком, вызвала немало подражаний у тюркоязычных поэтов XIV-XVIII веков.
Сочинения:
Газели // Антология азербайджанской поэзии. М., 1960. Т. 1.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)
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