Гарви (англ. Garvey), Маркус (17.08.1887, о. Ямайка ‒ 10.06.1940, Лондон)

Га́рви (англ. Garvey), Маркус (17.08.1887, о. Ямайка — 10.06.1940, Лондон) — общественно-политиче­ский деятель, эффективно продолживший афро-американскую традицию налаживания связей с Африкой, «исторической родиной» представителей негроидной расы. С 1914 сначала на Ямайке, а с 1917 в — США (см. Соединенные Штаты Америки) Г. налаживал работу Всемирной Ассоциации по улучшению положения негров и Лиги Африканских сообществ (ВАУПН) (Universal Negro Improvement Association and African Communities League) (UNIA), тысячи сторонников которой отстаивали принципы единства судеб и взаимной поддержки народов африкан­ского происхождения. В отличие от панафриканистов (см. Панафриканизм) Г. пропагандировал идеи «антибелого расизма», пытался осуществить переселение афро-американцев в Африку. В 1920-е популярность ВАУПН распространилась за пределы США. Г. был обвинен в мошенничестве со средствами на переселение, осужден и выслан, ВАУПН почти сразу прекратила свою деятельность. В 1927—1931 Г. совершил турне по Европе, выступил в Лиге Наций, занимался общественной деятельно­стью на Ямайке, но его личная популярность сошла на нет. Незнание африканских реалий, принципов развития колониального общества лишили Г. поддержки африканских националистов, действующих в колониях и в Великобритании, где Г. жил в 1935—1940 частной жизнью. С началом деколонизации идеи Г. были признаны первой попыткой утвердить позиции негроидной расы, в странах Центральной и Латинской Америки, Африки были созданы десятки центров и мемориалов Г., его прах захоронен в 1964 в Парке национальных героев Ямайки.

Лит.: The Philosophy and Opinions of Marcus Garvey/ Ed. by Amy Jacques Garvey. 2nd ed. New York, 1978; Щербаков Н. Г. Маркус Гарви (Гарвей). // История Африки в биографиях. М., 2012. Н. Г. Щербаков.