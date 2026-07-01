Гарвей (англ. Harvey), Уильям (01.04.1578, Фолкстоун ‒ 03.06.1657, Лондон)

Га́рвей (англ. Harvey), Уи́льям (01.04.1578, Фолкстоун — 03.06.1657, Лондон) — английский врач и естествоиспытатель, основоположник современной физиологии. Учился в Кембриджском и Падуанском университетах. После получения док-торской степени с 1609 практиковал в больнице Св. Варфоломея в Лондоне. Лектор Ламлианских чтений, учрежденных лордом Ламли с целью повышения уровня медицинского образования в Англии. С 1615 — профессор анатомии и хирургии Лондонского колледжа врачей.

В 1628 издал во Франкфурте труд «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных», в котором описана система кровообращения. Вопреки существовавшим представлениям, что центром кровеносной системы является печень и что в каждом сосуде кровь движется вперед и назад, подобно приливам и отливам, Г. экспериментально и математически доказал, применяя метод вивисекций, что кровь течет по артериям из центра на пе-риферию, а по венам от периферии к центру. Он утверждал, что артерии не обладают «пульсирующей силой», а пульсация есть следствие сокращений сердца. Г. описал большой и малый круги кровообращения, систолу и диастолу. Современники восприняли его открытие резко негативно, продолжая оставаться на традиционных галенистских позициях. В XVII в. от-крытие Г. не оказало существенного влияния на развитие клинической медицины. В 1618 Г. стал врачом короля Якова I, с 1632 — Карла I. Во время Английской революции толпа разграбила и сожгла его дом в Лондоне, и так погибли многие из его научных рукописей. В последние годы жизни Г. занимался вопросами эмбрио-логии, в 1651 увидела свет его книга «Исследования о зарождении животных», в которой выдвинуто принципиальное по-ложение: «Все живое — из яйца».

Соч.: Гарвей У. Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных. М., 1948; Harvey W. The Circulation of the Blood and Other Writings / Trans. by K. J. Franklin.Introd. by Dr. A. Wear. London, 1993.

Лит.: Сточик А. М., Затравкин С. Н. Формирование естественнонаучных основ медицины в процессе научных революций XVII—XIX веков. М., 2011; Gregory A. Harvey’s Heart, The Discovery of Blood Circulation. Cambridge, 2001. Е. Е. Бергер.