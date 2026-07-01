ГАРВАРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Старейший университет в США.
Основан в 1636 как колледж в Кембридже (штат Массачусетс). С 1639 носит имя англ. министра, бакалавра искусств Дж. Гарварда (1607–38), эмигрировавшего в Америку и завещавшего колледжу библиотеку и половину своего имущества. До кон. 18 в. гл. место в учебном курсе Г. у. занимали изучение Библии и древних языков, с кон. 18 в. стали преподаваться также новые языки и математика. Ещё в нач. 19 в. колледж являлся по существу привилегированной средней школой; в него принимались обычно учащиеся в возрасте 14 лет. Фактич. превращение колледжа в университет произошло в 1-й четв. 19 в., когда к Гарвардскому колледжу были присоединены мед. (1810) и юридич. (1817) ф-ты. В учебный план были введены история, политич. экономия, химия, геология и др. курсы. Со 2-й четв. 19 в. Г. у. стал центром культурной жизни северо- востока США. Важную роль в развитии университета сыграл Ч. Элиот, в 1869–1909 занимавший пост президента Г. у. Выпускниками Г. у. были 7 президентов США: Дж. Адамс, Дж. Куинси Адамс, Т. Рузвельт, Ф. Д. Рузвельт, Р. Б. Хейс, Дж. Ф. Кеннеди и Дж. У. Буш; более 40 лауреатов Нобелевской премии: Т. Рузвельт (1906), Т. У. Ричардс (1914), Т. С. Элиот (1948), Э. М. Пёрселл (1952), Г. А. Киссинджер (1973), Н. Бломберген (1981), Д. Р. Хершбах (1986) и др.
В состав Г. у. входят (2006): факультет искусств и наук, включающий отделение инж. и прикладных наук с Гарвардским колледжем (основан в 1636), старейшие ф-ты медицины (1782) и стоматологии (1867), ин-т юридич. наук (1817), ин-ты – бизнеса, здравоохранения, ин-т администрации имени Дж. Ф. Кеннеди; школы: бизнеса, теологии, медицины, права, дизайна и др. Музеи: искусств, естеств. истории, археологич., анатомич. Обсерватория (1839). Б-ка Г. у. (1638) является крупнейшей библиотечной системой в мире; включает ок. 100 самостоят. учреждений; её общий фонд св. 16 млн. ед. хр. Г. у. входит в группу элитных амер. ун-тов, т. н. Лигу плюща.
Иллюстрации:
Одно из главных зданий Гарвардского университета. Архив БРЭ.