ГАРВАРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Старейший университет в США.

Ос­но­ван в 1636 как кол­ледж в Кем­брид­же (штат Мас­са­чу­сетс). С 1639 но­сит имя англ. ми­ни­ст­ра, ба­ка­лав­ра ис­кусств Дж. Гар­вар­да (1607–38), эмиг­ри­ро­вав­ше­го в Аме­ри­ку и за­ве­щав­ше­го кол­лед­жу биб­лио­те­ку и по­ло­ви­ну сво­его иму­ще­ст­ва. До кон. 18 в. гл. ме­сто в учеб­ном кур­се Г. у. за­ни­ма­ли изу­че­ние Биб­лии и древ­них язы­ков, с кон. 18 в. ста­ли пре­по­да­вать­ся так­же но­вые язы­ки и ма­те­ма­ти­ка. Ещё в нач. 19 в. кол­ледж яв­лял­ся по су­ще­ст­ву при­ви­ле­ги­ро­ван­ной сред­ней шко­лой; в не­го при­ни­ма­лись обыч­но уча­щие­ся в воз­рас­те 14 лет. Фак­тич. пре­вра­ще­ние кол­лед­жа в уни­вер­си­тет про­изош­ло в 1-й четв. 19 в., ко­гда к Гар­вард­ско­му кол­лед­жу бы­ли при­со­еди­не­ны мед. (1810) и юри­дич. (1817) ф-ты. В учеб­ный план бы­ли вве­де­ны ис­то­рия, по­ли­тич. эко­но­мия, хи­мия, гео­ло­гия и др. кур­сы. Со 2-й четв. 19 в. Г. у. стал цен­тром куль­тур­ной жиз­ни се­ве­ро- вос­то­ка США. Важ­ную роль в раз­ви­тии уни­вер­си­те­та сыг­рал Ч. Эли­от, в 1869–1909 за­ни­мав­ший пост пре­зиден­та Г. у. Вы­пу­ск­ни­ка­ми Г. у. бы­ли 7 пре­зи­ден­тов США: Дж. Адамс, Дж. Ку­ин­си Адамс, Т. Руз­вельт, Ф. Д. Руз­вельт , Р. Б. Хейс, Дж. Ф. Кен­не­ди и Дж. У. Буш; бо­лее 40 лау­реа­тов Но­бе­лев­ской пре­мии: Т. Руз­вельт (1906), Т. У. Ри­чардс (1914), Т. С. Эли­от (1948), Э. М. Пёр­селл (1952), Г. А. Кис­синд­жер (1973), Н. Блом­бер­ген (1981), Д. Р. Херш­бах (1986) и др.

В со­став Г. у. вхо­дят (2006): фа­куль­тет ис­кусств и на­ук, вклю­чаю­щий от­де­ле­ние инж. и при­клад­ных на­ук с Гар­вард­ским кол­лед­жем (ос­но­ван в 1636), ста­рей­шие ф-ты ме­ди­ци­ны (1782) и сто­ма­то­ло­гии (1867), ин-т юри­дич. на­ук (1817), ин-ты – биз­не­са, здра­во­охра­не­ния, ин-т ад­ми­ни­ст­ра­ции име­ни Дж. Ф. Кен­не­ди; шко­лы: биз­не­са, тео­ло­гии, ме­ди­ци­ны, пра­ва, ди­зай­на и др. Му­зеи: ис­кусств, ес­теств. ис­то­рии, ар­хео­ло­гич., ана­то­мич. Об­сер­ва­то­рия (1839). Б-ка Г. у. (1638) яв­ля­ет­ся круп­ней­шей биб­лио­теч­ной сис­те­мой в ми­ре; вклю­ча­ет ок. 100 са­мо­стоят. уч­ре­ж­де­ний; её об­щий фонд св. 16 млн. ед. хр. Г. у. вхо­дит в груп­пу элит­ных амер. ун-тов, т. н. Ли­гу плю­ща.

Иллюстрации:

Од­но из глав­ных зда­ний Гар­вард­ско­го уни­вер­си­те­та. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)