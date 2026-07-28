ГАРУССКИЙ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
Михаил Петрович Гарусский родился 22 ноября (по новому стилю — 4 декабря) 1894 года в деревне Дрочилово (ныне — Тихвинский район Ленинградской области).
Жена — Гарусская Ольга Ильинична (1904-1981).
С началом Первой мировой войны он был мобилизован в Русскую императорскую армию. Участвовал в боевых действиях, дослужился до звания старшего унтер-офицера.
В 1918 году Гарусский добровольцем поступил на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Участвовал в боях Гражданской войны, будучи командиром взвода, роты, батальона 94-го стрелкового полка, затем помощником командира 95-го стрелкового полка. Неоднократно отличался в боях. Так, 15 августа 1919 года в районе деревни Боровская Петроградской губернии комвзвода Гарусский сосредоточил огонь по вражескому бронепоезду, способствовав отражению контратаки противника.
Успешно действовал комбат Гарусский и во время отражения контратак противника в районе деревни Старики (по другим данным, Нестеровичи), при этом получил ранение, но остался в строю до конца боя. Участвовал также в подавлении Кронштадтского восстания, уже будучи помощником командира полка. Боевой путь Гарусского во время Гражданской войны был отмечен тремя орденами Красного Знамени РСФСР.
После окончания Гражданской войны Гарусский продолжил службу на командных должностях в различных пехотных частях Красной Армии. Позднее служил в системе военного образования, был командиром батальона Одесской военной пехотной школы, военрком Одесского института пищевой промышленности, начальником курса Военно-хозяйственной академии. С 1940 года возглавлял Рязанское пехотное училище имени К. Е. Ворошилова. После окончания Великой Отечественной войны перешёл на преподавательскую работу. В 1952 году вышел в отставку. Проживал в Москве. Умер 14 января 1962 года, похоронен на Преображенском кладбище Москвы.