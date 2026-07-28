ГАРУССКИЙ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

Михаил Петрович Гарусский родился 22 ноября (по новому стилю — 4 декабря) 1894 года в деревне Дрочилово (ныне — Тихвинский район Ленинградской области).

Жена — Гарусская Ольга Ильинична (1904-1981).

С началом Первой мировой войны он был мобилизован в Русскую императорскую армию. Участвовал в боевых действиях, дослужился до звания старшего унтер-офицера.

В 1918 году Гарусский добровольцем поступил на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . Участвовал в боях Гражданской войны , будучи командиром взвода, роты, батальона 94-го стрелкового полка, затем помощником командира 95-го стрелкового полка. Неоднократно отличался в боях. Так, 15 августа 1919 года в районе деревни Боровская Петроградской губернии комвзвода Гарусский сосредоточил огонь по вражескому бронепоезду, способствовав отражению контратаки противника.

Успешно действовал комбат Гарусский и во время отражения контратак противника в районе деревни Старики (по другим данным, Нестеровичи), при этом получил ранение, но остался в строю до конца боя. Участвовал также в подавлении Кронштадтского восстания , уже будучи помощником командира полка. Боевой путь Гарусского во время Гражданской войны был отмечен тремя орденами Красного Знамени РСФСР.

После окончания Гражданской войны Гарусский продолжил службу на командных должностях в различных пехотных частях Красной Армии. Позднее служил в системе военного образования, был командиром батальона Одесской военной пехотной школы, военрком Одесского института пищевой промышленности, начальником курса Военно-хозяйственной академии. С 1940 года возглавлял Рязанское пехотное училище имени К. Е. Ворошилова. После окончания Великой Отечественной войны перешёл на преподавательскую работу. В 1952 году вышел в отставку. Проживал в Москве. Умер 14 января 1962 года, похоронен на Преображенском кладбище Москвы.