ГАРТМАН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГАРТМАН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский архитектор, рисовальщик, сценограф, академик архитектуры петербургской Академии Художеств (1870 год).
Учился в петербургской АХ (1852-1861 годы). Изучал строительное дело под руководством своего дяди - П. Гемильена. В 1863-1868 годы пенсионер АХ в Германии, Франции, Италии (исполнил много карандашных зарисовок и акварелей - памятников архитектуры, народных типов и сцен уличной жизни). По возвращении в Санкт-Петербург выполнил проекты оформления Всероссийской мануфактурной выставки, эскизы декораций и костюмов для постановки опер, в том числе «Руслан и Людмила» М.И. Глинки и «Вражья сила» А.Н. Серова в Мариинском театре (обе 1871 года). С 1871 года в Москве, работал над оформлением 1-й Всероссийской политехнической выставки (1872 год; в том числе построил из деревянных разборных конструкций Народный театр и павильон Военного отдела).
Родоначальник фольклорного варианта русского стиля; широко использовал мотивы крестьянского искусства для красочного орнаментального убранства зданий. Занимался книжной иллюстрацией (книга «Кузнечик-музыкант» Я.П. Полонского, 1863 год, и др.), выполнял эскизы ювелирных изделий, мебели и др. (футляр для часов «Избушка на курьих ножках»). Среди основных произведений - созданные по заказам семьи Мамонтовых: загородный дом в селе Киреево (1871 год), типография и доходный дом в Москве (1872 год), проект «Студии» для усадьбы Абрамцево (1872-1873 годы). Ряд работ Гартмана экспонировался на Всемирной выставке в Вене (1873 год). Серия его акварелей, демонстрировавшихся на посмертной выставке (1874 год), послужила темой фортепианого цикла «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского.