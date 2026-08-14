ГАРТМАН ФОН АУЭ

ГАРТМАН ФОН АУЭ - немецкий поэт- миннезингер .

По све­де­ни­ям, взя­тым из его собственных про­из­ве­де­ний, вас­сал не­кое­го шваб­ско­го ба­ро­на фон Ауэ. Оче­вид­ная об­ра­зо­ван­ность Гартмана фон Ауэ, зна­ние Вер­ги­лия, Ови­дия и ран­не­хри­сти­ан­ских тек­стов го­во­рят о том, что он окон­чил цер­ков­ную шко­лу. Уча­ст­ник кре­сто­во­го по­хо­да (в 1189 или в 1197 году).

Твор­че­ст­во Гартман фон Ауэ от­ли­ча­ет­ся не­по­сред­ст­вен­ностью и изя­ще­ст­вом раз­ра­бот­ки тра­диционных мо­ти­вов кур­ту­аз­ной по­эзии в со­че­та­нии с мо­ра­ли­за­тор­ст­вом, вос­при­ня­тым от ду­хов­ной литературы. Сре­ди ли­рических про­из­ве­де­ний Гартмана фон Ауэ - лю­бов­ные, «жен­ские», «кре­сто­вые» пес­ни; стихотворение «Кни­жеч­ка» («Büchlein», ме­ж­ду 1180 и 1185 годами), где в фор­ме диа­ло­га ме­ж­ду ду­шой и те­лом речь идёт и о чув­ст­вен­ной сто­ро­не люб­ви, о склон­но­сти по­эта к «бед­ным жен­щи­нам», бо­лее сго­вор­чи­вым, чем бо­га­тые да­мы. В сти­хотворных ро­ма­нах «Эрек» («Erec», около 1185 года), «Ивейн» («Iwein», около 1202 года) Гартман фон Ауэ впер­вые ввёл в немецкую литературу сю­же­ты ар­ту­ров­ских ле­генд, за­им­ст­во­вав их у Креть­е­на де Труа. Основная те­ма ро­ма­нов: кон­фликт ры­цар­ско­го дол­га, под­ра­зу­ме­ваю­ще­го ка­ж­до­днев­ный под­виг, и суп­ру­же­ской люб­ви; рав­но­ве­сие ме­ж­ду ни­ми дос­ти­га­ет­ся бла­го­да­ря бла­го­род­ст­ву ры­ца­ря и вер­но­сти лю­бя­ще­го жен­ско­го серд­ца. Пе­ре­ло­же­ние сюже­тов Креть­е­на де Труа от­ли­ча­ет­ся у Гартмана фон Ауэ бо­лее тща­тель­ной мо­ти­ви­ров­кой про­ис­хо­дя­ще­го, чув­ст­вительной ин­то­на­ци­ей по­ве­ст­во­ва­ния, на­зи­да­тель­ны­ми ав­тор­ски­ми сен­тен­ция­ми.

Стиль Гартмана фон Ауэ ха­рак­те­ри­зу­ет­ся оби­ли­ем ан­ти­тез, иг­рой слов и рифм; не­мно­го­численным ав­тор­ским от­сту­п­ле­ни­ям при­сущ лёг­кий юмор. В сти­хотворной по­вес­ти «Гре­го­ри­ус» («Grego­ri­us») на сю­жет ле­ген­ды, взя­той из французского ис­точ­ни­ка, ан­тич­ное пред­с­тав­ле­ние о гу­би­тель­ной си­ле ро­ка (мо­тив ин­це­ста, со­вер­шён­но­го по не­ве­де­нию) со­еди­ня­ет­ся с иде­ей спа­си­тель­но­го хри­сти­ан­ско­го по­кая­ния: ве­ра ока­зы­ва­ет­ся силь­нее судь­бы. По мо­ти­вам по­вес­ти на­пи­сан ро­ман «Из­бран­ник» Т. Ман­на. Сти­хотворный ро­ман «Бед­ный Ген­рих» («Der arme Heinrich», около 1195 года), в ос­но­ве ко­то­ро­го - ро­до­вое пре­да­ние ба­ро­нов фон Ауэ (ге­рой - Ген­рих фон Ауэ), во мно­гом пе­ре­кли­ка­ет­ся с жан­ром жи­тия и ут­вер­жда­ет идею Бо­же­ст­вен­но­го ми­ло­сер­дия как на­гра­ды за сми­ре­ние (сю­жет ро­ма­на по­ло­жен в ос­но­ву од­но­имённой пье­сы Г. Га­упт­ма­на).

Сочинения:

Werke. Lpz., 1934. Bd 1-3.

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