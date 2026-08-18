ГАРТ ФРЭНСИС БРЕТ
ГАРТ ФРЭНСИС БРЕТ - американский писатель.
Сын школьного учителя. С 16 лет самостоятельно зарабатывал на жизнь. С 1854 года жил в Калифорнии, где работал золотоискателем, наборщиком, репортёром. В 1878 году уехал в Европу, служил торговым агентом в Германии, затем консулом в Шотландии. Первые литературные опыты Гарта - журналистские скетчи (1857 год). Профессионально писательской деятельностью занялся, будучи редактором журнала «Californian», в котором опубликовал серию литературных пародий «Романы в самом кратком изложении» («Condensed novels», 1867 год), а также сборник стихов «Пропавший галеон» («The lost galleon», 1867 год). Известность принесли повесть «Счастье ревущего стана» («The luck of roaring camp», 1868 год, русский перевод 1895 года) и цикл так называемых калифорнийских рассказов (1857-1871 годы, опубликовано в 1887 году), изображающих романтический и жестокий мир людей, живущих в эпоху освоения свободных земель на Западе США: переселенцев, старателей золотых приисков. Писатель мастерски воспроизводит местный колорит и диалект, его произведения полны юмора, включают фольклорные элементы [роман «Габриэл Конрой» («Gabriel Conroy», 1875-1876 годы, русский перевод 1876 года), поэтический сборник «Восточные и западные стихи» («East and West poems», 1871 год) и др.]. В позднем творчестве Гарт обращается к исторической тематике [повесть «Тэнкфул Блоссом» («Thankful Blossom», 1877 год) - о войне за независимость, роман «Кларенс» («Clarence», 1895 год, русский перевод 1898 года) - о гражданской войне в США].
Сочинения:
The writings. Boston; N. Y., 1896-1904. Vol. 1-19;
Полн. собр. соч. Л., 1928. Т. 1-12;
Complete works. Boston; N. Y., 1929. Vol. 1-10;
Избр. произв. М.; Л., 1960.