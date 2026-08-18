ГАРТ ФРЭНСИС БРЕТ

ГАРТ ФРЭНСИС БРЕТ​ - американский писатель.

Сын школь­но­го учи­те­ля. С 16 лет са­мо­стоя­тель­но за­ра­ба­ты­вал на жизнь. С 1854 года жил в Ка­ли­фор­нии, где ра­бо­тал зо­ло­то­ис­ка­те­лем, на­бор­щи­ком, ре­пор­тё­ром. В 1878 году уе­хал в Ев­ро­пу, слу­жил тор­го­вым аген­том в Гер­ма­нии, за­тем кон­су­лом в Шот­лан­дии. Пер­вые литературные опы­ты Гарта - жур­на­ли­ст­ские скет­чи (1857 год). Про­фес­сио­наль­но пи­са­тель­ской дея­тель­но­стью за­нял­ся, бу­ду­чи ре­дак­то­ром журнала «Ca­li­for­ni­an», в ко­то­ром опуб­ли­ко­вал се­рию литературных па­ро­дий «Ро­ма­ны в са­мом крат­ком из­ло­же­нии» («Condensed novels», 1867 год), а так­же сборник сти­хов «Про­пав­ший га­ле­он» («The lost galleon», 1867 год). Из­вест­ность при­нес­ли по­весть «Сча­стье ре­ву­ще­го ста­на» («The luck of roaring camp», 1868 год, русский перевод 1895 года) и цикл так называемых ка­ли­фор­ний­ских рас­ска­зов (1857-1871 годы, опубликовано в 1887 году), изо­бра­жаю­щих ро­ман­тический и жес­то­кий мир лю­дей, жи­ву­щих в эпо­ху ос­вое­ния сво­бод­ных зе­мель на За­па­де США: пе­ре­се­лен­цев , ста­ра­те­лей зо­ло­тых при­ис­ков. Пи­са­тель мас­тер­ски вос­про­из­во­дит ме­ст­ный ко­ло­рит и диа­лект, его про­из­ве­де­ния пол­ны юмо­ра, вклю­ча­ют фольк­лор­ные эле­мен­ты [ро­ман «Габ­ри­эл Кон­рой» («Gabriel Conroy», 1875-1876 годы, русский перевод 1876 года), по­этический сборник «Вос­точ­ные и за­пад­ные сти­хи» («East and West poems», 1871 год) и др.]. В позд­нем твор­че­ст­ве Гарт об­ра­ща­ет­ся к ис­то­рической те­ма­ти­ке [по­весть «Тэнк­фул Блос­сом» («Thankful Blos­som», 1877 год) - о вой­не за не­за­ви­си­мость, ро­ман «Кла­ренс» («Clarence», 1895 год, русский перевод 1898 года) - о гражданской вой­не в США].

Сочинения:

The writings. Boston; N. Y., 1896-1904. Vol. 1-19;

Полн. собр. соч. Л., 1928. Т. 1-12;

Complete works. Boston; N. Y., 1929. Vol. 1-10;

Избр. про­изв. М.; Л., 1960.

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