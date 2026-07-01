ГАРСИЯ ПЕРЕС АЛАН

ГАРСИЯ ПЕРЕС АЛАН​ - перуанский государственный и политический деятель.

В 1971 году окон­чил юри­дический факультет Национального университета Сан-Мар­кос в Ли­ме, за­тем про­дол­жил об­ра­зо­ва­ние в Университете Ком­п­лу­тен­се в Ис­па­нии, в Сор­бон­не и Выс­шей шко­ле латинско-американских ис­сле­до­ва­ний в Па­ри­же. По воз­вра­ще­нии в Пе­ру в 1977 году за­ве­до­вал ка­фед­рой юрис­пру­ден­ции в Национальном университете Сан-Мар­кос, воз­глав­лял мо­ло­дёж­ную ор­га­ни­за­цию, а за­тем ор­га­ни­зационные и идео­ло­гические от­де­лы пар­тии Американского на­род­но-ре­во­люционного аль­янса (АПРА, другое название - Пе­ру­ан­ская ап­ри­ст­ская пар­тия; смотрите Ап­ризм), при­мы­кал к её ле­во­му кры­лу. С 1982 года ге­не­раль­ный сек­ре­тарь АПРА.

В 1980-1985 году депутат пар­ла­мен­та, в 1985-1990 годы пре­зи­дент Пе­ру. До­би­вался уси­ле­ния ро­ли го­су­дар­ст­ва в эко­но­ми­ке. Ог­ра­ни­чил сум­му по­га­ше­ния внеш­не­го дол­га 10% до­хо­дов от экс­пор­та, что вы­зва­ло не­до­воль­ст­во МВФ , под дав­лени­ем ко­то­ро­го пре­кра­ти­лось по­сту­п­ле­ние иностранных ин­ве­сти­ций в Пе­ру. Пы­та­ясь ос­та­но­вить спад про­изводства и ин­фля­цию, Гарсия на­цио­на­ли­зи­ро­вал бан­ки и иностранные стра­хо­вые ком­па­нии, но эти ме­ры не име­ли ус­пе­ха (в 1990 году ин­фля­ция дос­тиг­ла 3000%).

Гарсия не уда­лось по­кон­чить и с пар­ти­зан­ским дви­же­ни­ем «Сен­де­ро лу­ми­но­со». По­сле при­хо­да к вла­сти А. Фу­хи­мо­ри Гарсия был об­ви­нён в не­за­кон­ном обо­га­ще­нии и взя­точ­ни­че­ст­ве и, стре­мясь из­бе­жать аре­ста, в 1992 году вы­ехал в Ко­лум­бию, а от­ту­да во Фран­цию. В 2001 году он вер­нул­ся в Пе­ру и при­нял уча­стие в пре­зи­дент­ских вы­бо­рах, ко­то­рые про­иг­рал. Во мно­гом бла­го­да­ря его дея­тель­но­сти АПРА, фак­ти­че­ски раз­гром­лен­ной в 1990-х годах, в начале 2000-х годов уда­лось вос­ста­но­вить свои по­зи­ции на по­ли­тической сце­не Пе­ру. Почетный представитель Со­цин­тер­на. 04.06.2006 вновь из­бран пре­зи­ден­том Пе­ру.

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