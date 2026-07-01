ГАРСИЯ ПЕРЕС АЛАН
ГАРСИЯ ПЕРЕС АЛАН - перуанский государственный и политический деятель.
В 1971 году окончил юридический факультет Национального университета Сан-Маркос в Лиме, затем продолжил образование в Университете Комплутенсе в Испании, в Сорбонне и Высшей школе латинско-американских исследований в Париже. По возвращении в Перу в 1977 году заведовал кафедрой юриспруденции в Национальном университете Сан-Маркос, возглавлял молодёжную организацию, а затем организационные и идеологические отделы партии Американского народно-революционного альянса (АПРА, другое название - Перуанская апристская партия; смотрите Апризм), примыкал к её левому крылу. С 1982 года генеральный секретарь АПРА.
В 1980-1985 году депутат парламента, в 1985-1990 годы президент Перу. Добивался усиления роли государства в экономике. Ограничил сумму погашения внешнего долга 10% доходов от экспорта, что вызвало недовольство МВФ, под давлением которого прекратилось поступление иностранных инвестиций в Перу. Пытаясь остановить спад производства и инфляцию, Гарсия национализировал банки и иностранные страховые компании, но эти меры не имели успеха (в 1990 году инфляция достигла 3000%).
Гарсия не удалось покончить и с партизанским движением «Сендеро луминосо». После прихода к власти А. Фухимори Гарсия был обвинён в незаконном обогащении и взяточничестве и, стремясь избежать ареста, в 1992 году выехал в Колумбию, а оттуда во Францию. В 2001 году он вернулся в Перу и принял участие в президентских выборах, которые проиграл. Во многом благодаря его деятельности АПРА, фактически разгромленной в 1990-х годах, в начале 2000-х годов удалось восстановить свои позиции на политической сцене Перу. Почетный представитель Социнтерна. 04.06.2006 вновь избран президентом Перу.
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