ГАРСИЯ МАНУЭЛЬ ПАТРИСИО РОДРИГЕС

ГАРСИЯ МАНУЭЛЬ ПАТРИСИО РОДРИГЕС - испанский пе­вец (бас, ба­ри­тон), во­каль­ный пе­да­гог.

Сын и уче­ник М. дель П.В.Р. Гар­сии. Де­бю­ти­ро­вал в пар­тии Фи­га­ро («Се­виль­ский ци­рюль­ник» Дж. Рос­си­ни, 1825 год, Нью-Йорк) во вре­мя га­ст­ро­лей с от­цом и сё­ст­ра­ми по го­ро­дам США (1825-1827 годы) и в Ме­хи­ко (1827 год). С 1829 года пре­по­да­вал в Па­ри­же в шко­ле от­ца, в 1847-1850 годы - в Па­риж­ской консерватории , в 1848-1895 годы - в Ко­ро­лев­ской ака­де­мии му­зы­ки в Лон­до­не. Сре­ди уче­ни­ков - Ж. Линд , М. Мар­ке­зи, Г. Нис­сен-Са­ломан, Ю. Шток­хау­зен, К. Эве­рар­ди. Боль­шое зна­че­ние для раз­ви­тия во­каль­ной пе­да­го­ги­ки име­ли его ин­ст­рук­тив­ные ра­бо­ты, глав­ная из ко­то­рых - «Пол­ное ру­ко­во­дство по ис­кус­ст­ву пе­ния» (1847 год), пе­ре­ве­де­на на многие язы­ки (в русском переводе - «Шко­ла пе­ния», части 1-2, 1956 год). Изу­чал фи­зио­ло­гию че­ло­ве­че­ско­го го­ло­са, изо­брёл ла­рин­го­скоп (1855 год).

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