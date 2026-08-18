ГАРСИЯ МАНУЭЛЬ ПАТРИСИО РОДРИГЕС
ГАРСИЯ МАНУЭЛЬ ПАТРИСИО РОДРИГЕС - испанский певец (бас, баритон), вокальный педагог.
Сын и ученик М. дель П.В.Р. Гарсии. Дебютировал в партии Фигаро («Севильский цирюльник» Дж. Россини, 1825 год, Нью-Йорк) во время гастролей с отцом и сёстрами по городам США (1825-1827 годы) и в Мехико (1827 год). С 1829 года преподавал в Париже в школе отца, в 1847-1850 годы - в Парижской консерватории, в 1848-1895 годы - в Королевской академии музыки в Лондоне. Среди учеников - Ж. Линд, М. Маркези, Г. Ниссен-Саломан, Ю. Штокхаузен, К. Эверарди. Большое значение для развития вокальной педагогики имели его инструктивные работы, главная из которых - «Полное руководство по искусству пения» (1847 год), переведена на многие языки (в русском переводе - «Школа пения», части 1-2, 1956 год). Изучал физиологию человеческого голоса, изобрёл ларингоскоп (1855 год).