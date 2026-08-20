ГАРСИЯ ЛОРКА ФЕДЕРИКО
ГАРСИЯ ЛОРКА ФЕДЕРИКО - испанский поэт, драматург.
Окончил колледж Святого сердца Иисусова в Гранаде (1914 год); в 1915-1923 годы (с перерывами) учился в Гранадском университете. Поддерживал дружеские отношения с А. Мачадo-и-Руисом и М. де Унамуно, М. де Фальей, Л. Буньюэлем, С. Дали, Р. Альберти, Х. Гильеном. В 1929-1930 годы находился в США, посещал занятия в Колумбийском университете (Нью-Йорк); в марте - июне 1930 года - на Кубе по приглашению Испано-Кубинского института; в июне 1930 года вернулся в Испанию. В 1931 году совместно с Э. Угарте организовал и возглавил передвижной университетский театр «Ла Баррака», целью которого являлась популяризация испанской классической драматургии; в 1933-1934 годы вместе с театром посетил Аргентину, Уругвай и Бразилию.
Печатался с 1917 года . Первая книга Гарсия Лорки - сборник путевых заметок об Испании «Впечатления и пейзажи» («Impresiones y paisajes», 1918 год); первое драматическое сочинение - феерия «Злые чары бабочки» («El maleficio de la mariposa», 1919 год, опубликовано в 1954 году), в котором ощутимо влияние Э. Ростана и М. Метерлинка. Ранняя лирика Гарсия Лорка - в духе романтической и символистской поэзии [«Книга стихов» («Libro de poemas», создано в 1918-1920 годы, опубликовано в 1921 году)]. Фольклорное начало доминирует в «Поэме о канте хондо» («Poema del cante jondo», создано в 1921-1926 оды, опубликовано в 1931 году), отразившей увлечение цыганско-андалусским пением. В сборнике «Цыганское романсеро» («Romancero gitano», создано в 1924-1927 годы, опубликовано в 1928 году), где соединялись старинные легенды и песни с сюжетами литературного происхождения, Гарсия Лорка переосмысливает традиционный для испанской литературы жанр лиро-эпического романса, насыщая его сложными ассоциациями, прихотливым метрическим рисунком. Гротескные мотивы и образы характерны для антиурбанистического цикла «Поэт в Нью-Йорке» («Poeta en Nueva York», 1929-1930 годы, опубликовано в 1940 году), сюрреалистическая поэтика которого перекликается с фильмом Л. Буньюэля «Золотой век». Кульминация поэтического творчества Гарсия Лорка - циклы «Плач по Игнасио Санчесу Мехиасу» («Llanto por Ignacio Sánchez Mejías», 1936 год) и «Диван Тамарита» («Diván del Tamarit», 1935 год, опубликовано в 1940 году), изобилующие изощрёнными жанровыми и метрическими экспериментами (включая использование поэтических форм арабского происхождения).
В драматургии Гарсия Лорки бурлескное начало сочетается с романтическим пафосом, стихия ярмарочного зрелища - с элементами традиционного для испанского театра жанра ауто и приёмом «театра в театре» (под влиянием Л. Пиранделло): историческая драма «Марьяна Пинеда» («Mariana Pineda», 1927 год); фарсы «Чудесная башмачница» («La zapatera prodigiosa», 1930 год, опубликовано в 1938 году) и «Любовь дона Перлимплина» («Amor de don Perlimplín», 1933 год, опубликовано в 1938 году) и др. Связь с эстетикой сюрреализма особенно ощутима в незавершённой аллегорической драме «Публика» («El público», 1930-1931 годы, опубликовано в 1976 году), в которой утверждается достоинство человеческой личности, противостоящей толпе, и в философской мистерии о противоборстве человека и времени «Когда пройдёт пять лет» («Así que pasen cinco añ os», 1931 год, опубликовано в 1937 году). Наиболее известна драматическая трилогия Гарсия Лорки: воскрешающая традицию античного театра трагедия в стихах «Кровавая свадьба» («Bodas de sangre», 1933 год, опубликовано в 1936 году), «трагическая поэма» (по определению Гарсия Лорка) «Йерма» («Yerma», 1934 год, опубликовано в 1937 году), а также прозаическая драма «Дом Бернарды Альбы» («La casa de Bernarda Alba», 1936 год, опубликовано в 1945 году), где поэтическая обобщённость уступает место психологической конкретности. Среди других сочинений - лекции и статьи о литературе, музыке, театре, живописи.
Гарсия Лорка в феврале 1936 года совместно с Альберти подписал письмо 300 испанских интеллектуалов в поддержку Народных фронта. В июле уехал из Мадрида в Гранаду, где через месяц начался фашистский мятеж. 16 августа он был арестован фалангистами, на рассвете 19 августа расстрелян. До 1953 года произведения Гарсия Лорка находились в Испании под запретом. На руссом языке сочинения Гарсия Лорка переводились с 1936 года, ставились на сцене с 1939 года.
Сочинения:
Об искусстве. М., 1971;
Obras completas. 22 ed. Madrid, 1980-1987. Vol. 1-3;
Избранное. М., 1986. Т. 1-2;
Самая печальная радость... М., 1987;
Prosa. Madrid, 1994. Vol. 1-2;
Teatro inédito de juventud. Madrid, 1994.
Дополнительная литература:
Díaz-Plaja G. F. García Lorca. B. Aires, 1948;
Vásquez Ocaña F. García Lorca. Méx., 1962;
Cano J.L. García Lorca. Barcelona, 1962;
Осповат Л. Гарсиа Лорка. М., 1965;
Малиновская Н.Р. Легенда о времени Ф. Гарсиа Лорки // Литература в контексте культуры. М., 1986.
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