ГАРСИЯ ИНЬИГЕС КАЛИКСТО
ГАРСИЯ ИНЬИГЕС КАЛИКСТО - один из руководителей национально-освободительной борьбы кубининского народа против испанского господства.
В годы Десятилетней войны (1868-1878 годы) заместитель командующего, затем командующий патриотическими силами в провинции Орьенте. Не раз одерживал победы над испанскими войсками (при Санта-Рите, Байре, Хигуани и др.). Выступал против компромиссного Санхонского мира 1878 года и вместе с А. Масео стал руководителем так называемой Малой войны 1878 года. В годы 2-й войны за независимость Кубы (1895-1898 годы) командовал патриотическими силами в Орьенте, проведшими ряд успешных боевых операций, в том числе при Гисе, Гуаймаро, Багуаносе, Такахо. После окончания испано-американской войны 1898 года Гарсия Иньигес в качестве председателя кубинской делегации на переговорах с президентом США У. Мак-Кинли по мирному урегулированию был направлен в Вашингтон, где скоропостижно скончался.
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