ГАРСИЯ ИНЬИГЕС КАЛИКСТО

ГАРСИЯ ИНЬИГЕС КАЛИКСТО - один из руководителей национально-освободительной борьбы кубининского народа против испанского господства.

В го­ды Деся­ти­лет­ней вой­ны (1868-1878 годы) заместитель ко­ман­дую­ще­го, за­тем ко­мандующий пат­рио­тическими си­ла­ми в провинции Орь­ен­те. Не раз одер­живал по­бе­ды над испанскими вой­ска­ми (при Сан­та-Ри­те, Бай­ре, Хи­гуа­ни и др.). Вы­сту­пал про­тив ком­про­мисс­но­го Сан­хон­ско­го ми­ра 1878 года и вме­сте с А. Ма­сео стал ру­ко­во­ди­те­лем так называемой Ма­лой вой­ны 1878 года. В го­ды 2-й вой­ны за не­за­ви­си­мость Ку­бы (1895-1898 годы) ко­ман­до­вал пат­рио­тическими си­ла­ми в Орь­ен­те, про­вед­ши­ми ряд ус­пеш­ных бое­вых опе­ра­ций, в том числе при Ги­се, Гу­ай­ма­ро, Ба­гуа­но­се, Та­ка­хо. По­сле окон­ча­ния ис­па­но-аме­ри­кан­ской вой­ны 1898 года Гарсия Иньигес в ка­че­ст­ве председателя ку­бин­ской де­ле­га­ции на пе­ре­го­во­рах с пре­зи­ден­том США У. Мак-Кин­ли по мир­но­му уре­гу­ли­ро­ва­нию был на­прав­лен в Ва­шинг­тон, где ско­ро­по­стиж­но скон­чал­ся.

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