Гарсия иньигес (исп. Garcia Iñiguez), Каликсто (04.08.1839, Ольгин, Куба ‒ 11.12.1898, Вашингтон)

Гарси́я и́ньигес (исп. García Iñiguez), Каликсто (04.08.1839, Ольгин, Куба — 11.12.1898, Вашингтон) — кубинский патриот, участник национально-освободительной борьбы кубинского народа последней трети XIX в., генерал-майор Освободительной армии. Представитель креольского населения. В годы Десятилетней войны за независимость (1868—1878) сражался в рядах Освободительной армии провинции Орьенте, в 1874 попал в плен и был депортирован в Испанию. Во время Малой войны (1879—1880) присоединился к повстанческим силам А. Масео. В годы войны 1895—1898 достиг поста заместителя главнокомандующего Освободительной армии. Участник ряда крупных сражений (Тунас, Гиса, Байре, Хигуани и др.). Оказал поддержку американским оккупационным войскам при высадке в районе Сантьяго-де-Куба, наивно веря в бескорыстную помощь США (см. Соединенные Штаты Америки). После Испано-американ­ской войны в декабре 1898 в качестве главы кубинской делегации выехал в Вашингтон на переговоры по поводу дальнейшей судьбы Освободительной армии Кубы, где скоропостижно скончался от пневмонии.

Лит.: Зорина А. М. Из героического прошлого кубинского народа. М., 1961; Ивкина Л. А. Десятилетняя война за независимость на Кубе, 1868—1878. М., 2007; Политическая история стран Латинской Америки в XIX веке. М., 2012; Escalante B. A. Calixto García. Su Campaña en el 95. La Habana, 1978. Л. А. Ивкина.