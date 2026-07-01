ГАРСИЛАСО ДЕ ЛА ВЕГА (ПОЭТ)

ГАРСИЛАСО ДЕ ЛА ВЕГА - испанский поэт.

Вос­пи­ты­вал­ся при дво­ре; с 1520 году на служ­бе у ко­ро­ля Кар­ла I (бу­ду­ще­го императора Кар­ла V ). Уча­ст­во­вал во мно­гих во­енных по­хо­дах; по­гиб от по­лу­чен­ных в бою ран.

В 1529-1530 и 1532-1534 годы жил в Ита­лии. Ввёл в испанскую литературу дос­ти­же­ния итальянской гу­ма­ни­стической по­эзии ; про­дол­жил ре­фор­му сти­ха, на­ча­тую его дру­гом Х. Бос­ка­ном Аль­мо­га­ве­ром. Мно­го пи­сал в жан­рах со­не­та, кан­цо­ны (в ду­хе Ф. Пет­рар­ки), эк­ло­ги (в ду­хе Вер­ги­лия) и пр.

Ли­ри­ку Гарсиласо, на­сы­щен­ную мо­ти­ва­ми не­оп­ла­то­низ­ма, от­ли­ча­ют му­зы­каль­ность и сти­ли­стическое изя­ще­ст­во. Влия­ние Гарсиласо ощу­ща­ет­ся в испанской по­эзии Воз­ро­ж­де­ния , твор­че­ст­ве Л. ди Ка­мо­эн­са , а так­же у ря­да по­этов 1-й половины XX века (так называемый не­огар­си­ла­сизм).

Сочинения:

Obras completas. Madrid, 2001.

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