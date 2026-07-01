ГАРСИЛАСО ДЕ ЛА ВЕГА (ПОЭТ)
ГАРСИЛАСО ДЕ ЛА ВЕГА - испанский поэт.
Воспитывался при дворе; с 1520 году на службе у короля Карла I (будущего императора Карла V). Участвовал во многих военных походах; погиб от полученных в бою ран.
В 1529-1530 и 1532-1534 годы жил в Италии. Ввёл в испанскую литературу достижения итальянской гуманистической поэзии; продолжил реформу стиха, начатую его другом Х. Босканом Альмогавером. Много писал в жанрах сонета, канцоны (в духе Ф. Петрарки), эклоги (в духе Вергилия) и пр.
Лирику Гарсиласо, насыщенную мотивами неоплатонизма, отличают музыкальность и стилистическое изящество. Влияние Гарсиласо ощущается в испанской поэзии Возрождения, творчестве Л. ди Камоэнса, а также у ряда поэтов 1-й половины XX века (так называемый неогарсиласизм).
Сочинения:
Obras completas. Madrid, 2001.