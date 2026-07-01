ГАРСИЛАСО ДЕ ЛА ВЕГА (ИСТОРИК)

ГАРСИЛАСО ДЕ ЛА ВЕГА - историк Перу.

Сын испанского кон­ки­ста­до­ра , вое­вав­ше­го под ко­мандованием Ф. Пи­сар­ро, а за­тем став­ше­го гу­бер­на­то­ром Кус­ко. По ма­те­рин­ской ли­нии при­хо­дил­ся вну­ча­тым пле­мян­ни­ком бра­ту по­след­не­го пра­ви­те­ля ин­ков Атау­аль­пы. В 1560-1570 годы на во­енной служ­бе в Ис­па­нии. В даль­ней­шем по­се­лил­ся в Кор­до­ве и за­нял­ся литературной дея­тель­но­стью. В начале XVII века пе­ре­ехал в Лис­са­бон, где в 1605 году опуб­ли­ко­вал труд о за­вое­ва­нии Фло­ри­ды. Здесь же в 1609 году бы­ла из­да­на 1-я часть его боль­шой ра­бо­ты по ис­то­рии ин­ков и за­вое­ва­ния Пе­ру «Под­лин­ные ком­мен­та­рии об ис­то­рии го­су­дар­ст­ва ин­ков»; 2-я часть опуб­ли­ко­ва­на в Кор­до­ве в 1617 году под названием «Все­об­щая ис­то­рия Пе­ру». Этот труд счи­та­ет­ся па­мят­ни­ком ис­то­рической мыс­ли, хо­тя дос­то­вер­ность многих при­во­ди­мых в нём дан­ных ос­па­ри­ва­ет­ся современными учё­ны­ми.

Сочинения:

Ис­то­рия го­су­дар­ст­ва ин­ков. Л., 1974;

Obras completas. 2 ed. Madrid, 1995.

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