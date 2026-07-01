ГАРСИЛАСО ДЕ ЛА ВЕГА (ИСТОРИК)
ГАРСИЛАСО ДЕ ЛА ВЕГА - историк Перу.
Сын испанского конкистадора, воевавшего под командованием Ф. Писарро, а затем ставшего губернатором Куско. По материнской линии приходился внучатым племянником брату последнего правителя инков Атауальпы. В 1560-1570 годы на военной службе в Испании. В дальнейшем поселился в Кордове и занялся литературной деятельностью. В начале XVII века переехал в Лиссабон, где в 1605 году опубликовал труд о завоевании Флориды. Здесь же в 1609 году была издана 1-я часть его большой работы по истории инков и завоевания Перу «Подлинные комментарии об истории государства инков»; 2-я часть опубликована в Кордове в 1617 году под названием «Всеобщая история Перу». Этот труд считается памятником исторической мысли, хотя достоверность многих приводимых в нём данных оспаривается современными учёными.
Сочинения:
История государства инков. Л., 1974;
Obras completas. 2 ed. Madrid, 1995.