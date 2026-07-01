Гарсиа оливер (исп. Garcia Oliver), Хуан (20.01.1901, Реус ‒ 13.07.1980, Гвадалахара, Мексика)

Гарси́а о́ливер (исп. García Oliver), Хуа́н (20.01.1901, Реус — 13.07.1980, Гвадалахара, Мексика) — испанский анархист и политический деятель. Вместе с Б. Дуррути в 1922 создал группу «Солидарные», участвовал в организации террористических актов, включая убийство кардинала Х. Сальдевила и Ромеро в 1923, после чего бежал из страны. Вернулся в Испанию в 1931, после начала Испанской революции 1931—1939. Член группы «Мы», Федерации анархистов Иберии и Национальной конфедерации труда (НКТ). Выступал с позиций радикального анархизма. В 1932 — один из лидеров шахтер­ского восстания в Пиренеях. Член Каталонского регионального комитета НКТ. После начала Граждан­ской войны в Испании 1936—1939 — один из организаторов победы над мятежниками в Барселоне. Выступал за немедленное введение анархического коммунизма, но не получил поддержки большинства лидеров НКТ Каталонии. Затем отказался от этой идеи. Участвовал в переговорах о сотрудничестве с лидером Женералитата Каталонии Л. Компанисом 20 июля 1936. Член ЦК Антифашистских милиций в июле—октябре 1936, член Женералитата в октябре—ноябре 1936. С 4 ноября 1936 по 17 мая 1937 — министр юстиции Испании в кабинете Ф. Ларго Кабальеро. Организовал уничтожение архива обвинительных актов, принял акты об уравнивании в правах мужчин и женщин, законности «свободных» (не зарегистрированных) браков, провел амнистию по преступлениям, совершенным до начала гражданской войны, вел борьбу против спекуляции, занимался гуманизацией пенитенциарной системы. Были отменены судебные платежи. Один из организаторов республиканской армии. Призывал к прекращению огня во время Барселонских столкновений 1937. В 1939 эмигрировал в Мексику.

Соч.: El eco de los pasos. Paris, 1978.

Лит.: Дамье В. Забытый интернационал . Международное анархо-синдикалистское движение между двумя мировыми войнами. Т. 2. М., 2007; Шубин А. В. Великая испанская революция. М., 2011. А. В. Шубин.