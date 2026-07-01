ГАРШИН ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ

ГАРШИН ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ - русский писатель.

Дво­ря­нин. В 1874-1877 годы был сту­ден­том Гор­но­го института. Уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов, был ра­нен. В 1878 году воль­но­слу­ша­тель ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гического фа­куль­те­та Санкт-Пе­тербургского университета. Казнь И.О. Мло­дец­ко­го (1880 год), со­вер­шив­ше­го по­ку­ше­ние на М.Т. Ло­рис-Ме­ли­ко­ва , к ко­то­ро­му на­ка­ну­не каз­ни Гаршин об­ра­щал­ся с лич­ной прось­бой о по­ми­ло­ва­нии, вы­зва­ла обо­ст­ре­ние на­след­ст­вен­но­го пси­хического за­бо­ле­ва­ния; в мае 1880 года Гаршин был по­ме­щён в ле­чеб­ни­цу, за­тем жил у род­ст­вен­ни­ков в Хер­сон­ской губернии; в 1882 года вер­нул­ся в Санкт-Пе­тер­бург. В 1882 году по­зна­ко­мил­ся с И.Е. Ре­пи­ным, ко­то­рый пи­сал с Гаршиным ца­ре­ви­ча Ива­на («Иван Гроз­ный и сын его Иван. 16 но­яб­ря 1581 года»), на­де­лил его чер­та­ми ге­роя кар­ти­ны «Не жда­ли», вы­пол­нил порт­рет Гаршина в 1884.

В 1876 году де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти са­ти­рическим очер­ком «Под­лин­ная ис­то­рия Эн­ско­го зем­ско­го со­б­ра­ния»; со­труд­ни­чал в ка­че­ст­ве ху­дожественного кри­ти­ка в газете «Но­во­сти». Ус­пех при­нёс пер­вый, на­пи­сан­ный под во­енными впе­чат­ле­ния­ми рас­сказ «Че­ты­ре дня» (1877 год), где яр­ко вы­ра­жен при­су­щий по­ве­ст­во­вательной ма­не­ре Гаршина пси­хо­ло­гизм и обо­зна­че­на основная те­ма его твор­че­ст­ва: уяз­влён­ность че­ло­ве­ка «боль­ной со­вес­ти» со­ци­аль­ным злом и осоз­на­ние сво­его бес­си­лия пе­ред ним (рас­ска­зы «Про­ис­ше­ст­вие», 1878 год; «Трус», 1879 год; «Из вос­по­ми­на­ний ря­до­во­го Ива­но­ва», 1883 год; «На­де­ж­да Ни­ко­ла­ев­на», 1885 год). Со­че­та­ние ге­рои­ко-ро­ман­тического па­фо­са с ощу­ще­ни­ем тра­гиз­ма и бе­зыс­ход­но­сти ха­рак­тер­но для сказ­ки-ал­ле­го­рии «Attalea prin­ceps» (1880 год); оно от­ли­ча­ет и луч­шее про­из­ве­де­ние Гаршина - сим­во­ли­ко-ал­ле­го­рический рас­сказ «Крас­ный цве­ток» (1883 год), в цен­тре ко­то­ро­го - об­раз оди­но­ко­го бе­зум­ца, пред­при­ни­маю­ще­го от­ча­ян­ную по­пыт­ку це­ной сво­ей жиз­ни по­бо­роть «всё зло ми­ра». В рас­ска­зе «Ху­дож­ни­ки» (1879 год) от­ра­зи­лись раз­мыш­ле­ния Гаршина о на­зна­че­нии искусства и его от­вет­ст­вен­но­сти пе­ред об­ще­ст­вом. Нрав­ст­вен­ная де­гра­да­ция ин­тел­ли­ген­ции - те­ма рас­ска­за «Встре­ча» (1879 год). В сти­ли­сти­ке «на­род­ных рас­ска­зов» Л.Н. Тол­сто­го соз­да­ны «Ска­за­ние о гор­дом Аг­гее» (1886 год) - пе­ре­ра­бот­ка ста­рин­ной русской ле­ген­ды, и «Сиг­нал» (1887 год), про­ник­ну­тые иде­ей жерт­вен­но­го са­мо­от­ре­че­ния. По­след­нее про­из­ве­де­ние Гаршина - по­лу­чив­шая ши­ро­кую из­вест­ность сказ­ка для де­тей «Ля­гуш­ка-пу­те­ше­ст­вен­ни­ца» (1887 год). По­кон­чил жизнь са­мо­убий­ст­вом.

Сочинения:

Полн. собр. соч. СПб., 1910;

Соч. М., 1983.

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