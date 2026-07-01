ГАРШИН ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ
ГАРШИН ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ - русский писатель.
Дворянин. В 1874-1877 годы был студентом Горного института. Участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов, был ранен. В 1878 году вольнослушатель историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета. Казнь И.О. Млодецкого (1880 год), совершившего покушение на М.Т. Лорис-Меликова, к которому накануне казни Гаршин обращался с личной просьбой о помиловании, вызвала обострение наследственного психического заболевания; в мае 1880 года Гаршин был помещён в лечебницу, затем жил у родственников в Херсонской губернии; в 1882 года вернулся в Санкт-Петербург. В 1882 году познакомился с И.Е. Репиным, который писал с Гаршиным царевича Ивана («Иван Грозный и сын его Иван. 16 ноября 1581 года»), наделил его чертами героя картины «Не ждали», выполнил портрет Гаршина в 1884.
В 1876 году дебютировал в печати сатирическим очерком «Подлинная история Энского земского собрания»; сотрудничал в качестве художественного критика в газете «Новости». Успех принёс первый, написанный под военными впечатлениями рассказ «Четыре дня» (1877 год), где ярко выражен присущий повествовательной манере Гаршина психологизм и обозначена основная тема его творчества: уязвлённость человека «больной совести» социальным злом и осознание своего бессилия перед ним (рассказы «Происшествие», 1878 год; «Трус», 1879 год; «Из воспоминаний рядового Иванова», 1883 год; «Надежда Николаевна», 1885 год). Сочетание героико-романтического пафоса с ощущением трагизма и безысходности характерно для сказки-аллегории «Attalea princeps» (1880 год); оно отличает и лучшее произведение Гаршина - символико-аллегорический рассказ «Красный цветок» (1883 год), в центре которого - образ одинокого безумца, предпринимающего отчаянную попытку ценой своей жизни побороть «всё зло мира». В рассказе «Художники» (1879 год) отразились размышления Гаршина о назначении искусства и его ответственности перед обществом. Нравственная деградация интеллигенции - тема рассказа «Встреча» (1879 год). В стилистике «народных рассказов» Л.Н. Толстого созданы «Сказание о гордом Аггее» (1886 год) - переработка старинной русской легенды, и «Сигнал» (1887 год), проникнутые идеей жертвенного самоотречения. Последнее произведение Гаршина - получившая широкую известность сказка для детей «Лягушка-путешественница» (1887 год). Покончил жизнь самоубийством.
Сочинения:
Полн. собр. соч. СПб., 1910;
Соч. М., 1983.