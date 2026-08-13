ГАРРИСОН БЕНДЖАМИН
ГАРРИСОН БЕНДЖАМИН - государственный и политический деятель, 23-й президент США.
Внук президента У.Г. Гаррисона. В 1852 году окончил университет в Майами по специальности частное право. С 1854 года занимался юридической практикой. Участник Гражданской войны в США 1861-1865 годов; бригадный генерал (1865 год). После войны один из наиболее влиятельных юристов и деятелей Республиканской партии США в штате Индиана. В 1881-1887 годы сенатор от этого штата. В 1889-1893 годы президент США. Правительство Гаррисона способствовало принятию закона о высоком протекционистском тарифе (тариф МакКинли) и антитрестовского закона Шермана, проводило активную внешнюю политику, особенно в зоне Тихого океана (в 1889 году был установлен фактический протекторат США над частью Самоа), добивалось создания таможенного союза американских государств под контролем США.
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