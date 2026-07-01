Гаррингтон (англ. Harrington), Джеймс (03.01.1611, Аптон ‒ 11.09.1677, Лондон)

Га́ррингтон (англ. Harrington), Джеймс (03.01.1611, Аптон — 11.09.1677, Лондон) — английский политический философ. Родился в состоятельной семье, получил хорошее образование: иностранные языки изучал в Оксфорде (1629—1631), право — в Миддл-Темпл (1632). Бросил юриспруденцию и уехал путешествовать на континент. Долго жил в Нидерландах и в Италии, знакомясь с республиканским устрой­ством государств, посетил Данию, Францию и Германию. Вернувшись в Англию (1636), поступил на службу к Карлу I. Во время Английской революции Г. — член Долгого парламента, но в гражданской войне между королем и парламентом не участвовал. После пленения короля (1647) парламент назначил Г. в услужение Карлу I, рядом с которым тот находился вплоть до казни монарха (1649). В 1648 вышло первое произведение Г. — стихотворное предисловие к избранным псалмам Давида. В 1656 Г. издал главное свое произведение — утопию «Республика Океания» («The Commonwealth of Oceana»). Это одновременно сатира на режим протектората О. Кромвеля и политико-философский трактат о наилучшей форме государственного устройства. Г. считает, что форма правления зависит от отношений собственности, в особенности соб­ственности на землю. Если землей владеет одно лицо , как, например, турецкий султан , то государство приобретает форму абсолютной монархии. Если земельными собственниками являются могущественные лорды, как в феодальной Англии, то государство носит форму смешанной монархии, где корона делит власть с аристократией. Если земля распределена между большинством народа, то этому государству более всего подходит республиканское устройство. Г. представил схему историче­ского развития Англии как движения от смешанного аристократического правления к республиканскому. Он утверждал, что свойственная Англии и другим европейским государствам система монархического правления установилась после разрушения варварами античных политических устоев. В результате возник порядок («готическое государство»), внутри которого две силы — знать и корона — соучаствовали в управлении и постоянно соперничали друг с другом. Династия Тюдоров, по мнению Г., начала разрушать этот порядок. Генрих VII запретил знати набирать вооруженные отряды, лишил ее былой независимости и привязал к трону. Дворяне ( джентри ) и йомены освободились от военных обязанностей по отношению к аристократии и составили вместе с другими категориями населения «средний класс». Еще больше «готический баланс» подорвали Генрих VIII, отнявший землю у церкви и передавший ее «среднему классу», и Елизавета I, опиравшаяся в правлении на большинство населения и не допускавшая конфликтов между структурами управления и субъектами экономики. При Стюартах баланс между собственностью и властью сменился доминированием аристократии, что стало причиной революции и гражданской войны. Г. полагал, что гарантией от реставрации «готического государства» должен стать специальный земельный закон , запрещающей владеть участками, стоимость которых превышает 2 тыс. фунтов, и предписывающий принудительно распределять земельные излишки между наследниками. Следуя античной традиции, Г. полагал, что республика не нуждается в профессиональной армии, и должна защищаться ополчением граждан. Население «Океании» Г. делил на три разряда: «всадники», чей годовой доход превышал 100 фунтов и которые могли приобрести лошадь, чтобы сражаться в кавалерии; «пехотинцы», чей доход уступал всадникам, но позволял приобрести экипировку для служения в пехоте. Представители первых двух разрядов должны были участвовать в политической жизни республики, из их среды выбирались бы исполнительные магистраты. Третье сословие составляли бы слуги и бедняки, не допускаемые до военной службы и участия в политической жизни. Законодательная власть должна была принадлежать двухпалатному законодательному органу. Верхнюю палату — сенат — избирали бы тайным голосованием только всадники, нижнюю — народную ассамблею — всадники и пехотинцы. Г. представлял идеальную республику светским государством, практически не затрагивая дорогую пуританам идею Бога, за что подвергся критике со стороны влиятельных индепендентов. Впоследствии Г. написал еще ряд произведений «Преимущества народного образа правления» («The Prerogative of Popular Government», 1658), «Искусство законодателя» («The Art of Law-Giving», 1659), «Политическая система» («A System of Politics», 1670) и серию эссе на политические темы. В 1659 он участвовал в основании Республиканского общества (Рота-клуб), члены которого собирались в одной из кофеен. После Реставрации (1661) Г. был заключен в Тауэр по обвинению в республиканском заговоре, затем переведен на остров Сант-Николас у порта Плимут. На свободу он вышел душевнобольным и до конца жизни страдал психическим расстройством.

Соч.: Political Works of James Harrington / Ed. by J. G. A. Pocock. Cambridge, 1977.

Лит.: Cotton J. James Harrington’s Political Thought and its Context. New York, 1991; Pocock J. G. F. Ancient Constitution and the Feudal Law: a Study of English Historical Thought in the Seventeenth Century, a Reissue with a Retrospect. Cambridge, 1987. С. В. Кондратьев.