Гарридо-и-Тортоса (исп. Garrido y Tortosa), Фернaндо (06.01.1821, Картахена ‒03.06.1883, Кордова)
Гарри́до-и-Торто́са (исп. Garrido y Tortosa), Фернáндо (06.01.1821, Картахена —03.06.1883, Кордова) — испанский политический деятель социалист-утопист (см. Утопический социализм), республиканец, писатель, журналист и художник. За свою пропагандистско-публицистическую деятельность подвергался постоянным преследованиям и большую часть жизни провел в эмиграции. Во время Испанской революции 1868—1874, будучи депутатом кортесов, выступал против запрещения испанской секции 1-го Интернационала (см. Коммунистический Интернационал). Г.-и-Т. отрицал классовую борьбу и революционное насилие, верил в мирную эволюцию общества путем реформ, признавая право трудящихся на борьбу за демократические и социальные права. Считал потребительскую и кредитную кооперацию зародышами будущего справедливого общества, был сторонником и активным пропагандистом федеративной республики в Испании. Автор исследований по истории Испании XIX в.
Соч.: La república democrática, federal, universal... Madrid, 1856; L’Espagne contemporaine, ses progress moraux et matériels au XIX siècle. Bruxelles—Leipzig, 1862; Historia del reinado del ultimo Borbón de España. V. 1—3. Barcelona, 1868—1869; Historia de las clases trabajadores. Madrid, 1870; Historia de las asociaciones obreras en Europa. Barcelona, 1864. Е. Г. Черкасова.