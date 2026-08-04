ГАРПОКРАТИОН ИЗ АРГОСА

ГАРПОКРАТИОН ИЗ АРГОСА (Ἁρποκρατίων) - греческий философ- платоник .

Гарпократион относится к Афинской школе, он был учеником Аттика. Как и многие другие представители среднего платонизма того времени, он находился под влиянием неопифагорейцев-учеников Нумения и Крония. Гарпократион написал «Комментарий к Платону» (Ὑπόμνημα εἰς Πλάτωνα) и «Платоновский словарь» (Λέξεις Πλάτωνος); сохранились фрагменты его комментариев к «Алкивиаду I», «Федону», «Государству», «Федру» и «Тимею». О взглядах Гарпокартиона известно не очень много. Он считал демиургический акт, о котором писал Платон в «Тимее», творением мира во времени. Подобно Нумению, Гарпократион учил о трех ступенях универсума, воспринимавшихся им как иерархия богов. Первый бог – это Уран или Крон, второй – Зевс, третий – небо или космос, причем первый и второй бог ставились им на место платоновского демиурга. Гарпократион признавал бессмертие всех душ, «даже муравьев и мух» (фрагм. 10). Телесность для него, как и для многих других авторов II в. н.э., – источник зла, поэтому и всякое воплощение души тоже зло. «Комментарием» Гарпокартиона позже пользовался Порфирий.