ГАРПИИ (др.-греч. Ἅρπυιαι, лат. Harpyiae)

В древнегреческой мифологии дочери морского божества Тавманта и океаниды Электры (Hesiod. Theog., 265-269), олицетворяли стихию ветров и бурь.

Этимология неизвестна, некоторые современные исследователи предполагают догреческое происхождение, см.: Beekes R. S. P. Etymological Dictionary of Greek. Leiden; Boston, 2010. P. 139; уже в античности связывали с др.-греч. ἁρπάζω «похищаю».

Представлялись в виде крылатых женщин (у Гесиода, в архаической вазописи ) или, позднее, полуженщин-полуптиц отвратительного и свирепого вида (Aesch. Eum., 48 sqq.; Virg. Aen., III, 216; Ovid. Met., VII, 4; Fast., VI, 132 и др.). Гесиод говорит о двух гарпиях, однако более поздние источники иногда упоминают о трех или не определяют их числа. Их имена – Подарга «Быстроногая» (Il., XVI, 150) или Аэлло «Вихрь» и Окипета «Быстрая» (Hesiod. Theog., 267) – указывают на быстроту их передвижения. Связь гарпий со стихией ветров, отмеченная у Гесиода, видна и в рассказе о том, что от гарпии Подарги и Зефира родились божественные кони Ахилла (Il., XVI, 148-151). С гарпиями – «похитительницами» – связывали бесследные исчезновения людей (например, об Одиссее см.: Od., I, 241; XIV, 371) или внезапную смерть (например, о дочерях Пандарея см.: Od., XX, 66-78).

Один из самых известных сюжетов, где гарпии играют важную роль, связан с мифом об аргонавтах. Боги в качестве наказания наслали гарпий на Финея, царя города Салмидесса во Фракии. Гарпии вырывали у слепого старца пищу, из-за чего его мучил постоянный голод. От этой напасти Финея избавили аргонавты Зет и Калаид, сыновья Борея, которые прогнали гарпий (убить чудищ героям помешала вестница Зевса Ирида , которая, согласно Гесиоду, являлась сестрой гарпий, см. Theog., 265-267). Этот сюжет упоминается уже у Гесиода и особенно популярным является в эллинистическое время: его в подробностях передает Аполлоний Родосский (II, 176-300). Считалось, что гарпии обитали на Строфадских островах в Эгейском море (Verg. Aen., III, 209-213), в более поздней традиции их помещали вместе с другими чудовищами в Аид.

Образ гарпий остался популярным и в последующей европейской культуре: в средние века его использовали как символ и аллегорию жадности, ненасытности и нечистоплотности, Данте в «Божественной комедии» помещает их в седьмой круг Ада (Ад, XIII), в современной массовой культуре образ гарпий весьма востребован, особенно в кинематографе и в компьютерных играх.

Иллюстрации :

1. Гарпии. Фрагмент росписи протоаттической вазы, 1-ая пол. VII в. до н.э. Берлин, Государственные музеи.

2. Финей и гарпии. Аттическая краснофигурная гидрия. V в. до н.э. Лос-Анджелес, Музей Гетти.

3. Гарпии. Иллюстрации Г. Доре к «Божественной комедии» Данте. 1861.

Автор статьи: О.В. Кулишова