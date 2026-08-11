Гарпал (ум. 322 до н. э.)

Гарпа́л (ум. 322 до н. э.) — сын Махата, приближенный Александра Македонского. О происхождении Гарпала и его родственниках нет практически никаких сведений. Непригодный к воинской службе, Г., тем не менее, был одним из «друзей» Александра. В 336 до н. э. принимал участие в придворной интриге, разыгравшейся вокруг несостоявшегося брака Александра с дочерью правителя Карии Пиксодара. При Александре стал главным казначеем. Участник восточного похода Александра. В 333 бежал в Грецию, но в 331 вернулся в армию. Обеспечивал снабжение армии. Участвовал в заговоре против Пармениона. Во время похода Александра в Индию Г. оставался в Вавилоне и проводил большую часть времени в пирах, тратя деньги казны. Слухи об этом дошли до Александра. В 324 Г. бежал в Афины, увезя 5 тыс. талантов, однако в результате интриг в кругах афинской аристократии вынужден был отправиться на Крит, где в 322 был убит Фиброном. Деньги , увезенные Г. из Вавилона, позже были использованы для организации антимакедонского восстания — Ламийской войны.

Лит.: Badian E. Harpalus // Journal of Hellenic Studies. Vol. 81, 1961, P. 16—43. С. В. Смирнов.