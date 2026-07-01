ГАРПАЛ, сын Махата (др.-греч. Ἅρπαλος, лат. Harpalus)

Казначей Александра Великого во время восточных походов.

Гарпал, принадлежащий к македонской знати, был близок с Александром еще в юности, он был причастен к скандальным событиям 336 г. до н.э. – интригам вокруг предполагаемой женитьбы Александра на дочери сатрапа Карии Пиксодара, вследствие чего был отправлен Филиппом II в изгнание; после воцарения Александра пользовался большим его доверием. Гарпал был непригоден к военной службе из-за физического увечья, однако участвовал в восточных походах – был назначен Александром заведовать финансами. По не вполне ясным причинам (видимо, злоупотребив доверием Александра и опасаясь наказания) в 333 г. до н.э., незадолго до битвы при Иссе, он бежал в Грецию. Однако в 331 г. до н.э. Гарпал был прощен Александром и восстановлен в прежней должности (Plut. Alex., 10; Arr. Anab., III, 6).

Во время индийской кампании Александра Гарпал растратил часть доверенных ему денег, роскошествуя в Вавилоне , который стал местом его пребывания (Arr. Anab., III, 19, 13; Plut. Alex., 35; Diod., XVII, 108). Так, он выписал из Афин известную гетеру Пифионику, которую встретил с невообразимыми почестями, а после ее смерти воздвигнул ей две статуи, одну в Вавилоне, другую – в Афинах; эту последнюю Павсаний считал одной из самых дорогих во всей Греции (I, 37, 5). По возвращении Александра из Индии Гарпал бежал в сопровождении 6000 наемников, взяв из казны 5000 талантов, в Киликию, а затем пытался найти убежище в Афинах (в 324 г. до н.э.). Афиняне, хотя и приняли Гарпала, но, опасаясь гнева Александра, арестовали его, а деньги поместили для сохранности на Акрополе (позднее, после бегства Гарпала, оказалось, что значительная часть этих денег подозрительным образом исчезла). Когда Александр потребовал его выдачи, Гарпалу удалось бежать на Крит, где он был убит Фиброном, одним из его друзей. В Афинах вскоре состоялся судебный процесс о судьбе похищенных денег, в итоге которого обвинительный приговор был вынесен в отношении ряда афинских политиков, в том числе Демосфена .