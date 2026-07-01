Гарпаг (греч. Ἅρπαγος)

Гарпа́г (греч. Ἅρπαγος) — мидо-персидский вельможа и военачальник середины VI в. до н. э. Мидянин, советник при Астиаге. Во время войны Астиага и Кира II составил при мидийском дворе заговор в пользу последнего и перешел с отря-дом войск на его сторону (согласно персидским легендам, он спас Кира еще младенцем от гибели, назначенной тому Астиагом, а потом подговорил Кира поднять восстание против мидян). Затем полководец при Кире, участвовал в завоева-нии им Лидии в 547 до н. э., вскоре назначен Киром старшим военачальником на западе Малой Азии. В конце 540-х поко-рил ее западное побережье и Ликию персидской власти. Потомки Г. были владетелями в Ликии.

Лит.: Heidemarie Koch H. Achämeniden-Studien. Wiesbaden, 1993. А. А. Не­мировский.