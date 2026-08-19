Гарольд II Годвинсон (ок. 1026 ‒ 14.10.1066, Гастингс)

Га́рольд II Го́двинсон (ок. 1026 — 14.10.1066, Гастингс) — последний англосаксонский король (6 января — 14 октября 1066). Второй по старшинству сын Годвине, эрла Уэссекса; его сестра Эдит в 1043 стала женой короля Эдуарда Исповедника (1042—1066). В 1044 Г. II Г. стал эрлом Восточной Англии. В 1051—1052 участвовал в конфликте Годвине с королем на стороне отца. В 1053 Г. II Г. стал эрлом Уэссекса. В 1055—1066 Г. II Г. являлся вторым лицом в Англии после короля. В 1063 он провел успешную военную кампанию в Уэльсе, результатом которой стало подчинение Сев. Уэльса английскому влиянию. После смерти Эдуарда Исповедника (5 января 1066) Г. II Г., в обход более легитимного наследника — внучатого племянника короля Эдуарда Эдгара Этелинга, принял английскую корону. Это было сделано, предположительно, по воле умершего короля и не вызвало противодействия со стороны высшей англосаксонской знати. В течение лета 1066 Г. II Г. бдительно охранял южные побережья в ожидании флотилии герцога Вильгельма Нормандского (см. Вильгельм I Завоеватель), которому Эдуард Исповедник, по утверждениям нормандских источников, ранее обещал корону. Однако в конце сентября Г. II Г. пришлось отправиться на север, чтобы противостоять вторжению норвежского короля Харальда Сурового. Г. II Г. одержал победу в битве с норвежцами при Стемфордбридже, но в его отсутствие герцог Вильгельм со своим войском беспрепятственно высадился на юге. Битва при Гастингсе между Г. II Г. и Вильгельмом закончилась гибелью Г. II Г. и поражением англосаксов, что привело к Нормандскому завоеванию Англии. Г. II Г. был похоронен, предположительно, в церкви Св. Креста в Уолтеме, покровителем которой он был. Вероятно, именно в Уолтеме было составлено «Житие Гарольда», сохранившееся в рукописи конца XIII — начала XIV в. и отражающее, по всей видимости, легендарную традицию, сложившуюся вокруг имени последнего англосаксонского короля. По версии «Жития» Г. II Г. не погиб при Гастингсе, а, оправившись от ран, сначала отправился в Данию и Германию, ища союзников, чтобы вернуть себе трон, но потом смирился с судьбой и окончил свои дни отшельником в Честере. Г. II Г. был талантливым военачальником, дипломатом и политиком, человеком проницательным и умным. Г. II Г. был женат дважды. Его первая жена, Эдит Лебяжья Шея, была, предположительно, родом из Вост. Англии и родила ему шестерых детей. Согласно поздним свидетельствам, Гита, дочь Г. II Г. и Эдит, стала женой киевского князя Владимира Мономаха и матерью киевского князя Мстислава Владимировича (1125—1132). Второй брак Г. II Г. заключил в начале 1066, породнившись с могущественным родом эрла Леофрика (ум. 1057). Его сын от этого брака, Харальд родился уже после смерти отца.

Ист.: The Gesta Guillelmi of William of Poitiers / Ed. R. H. C. Davis, M. Chibnall. Oxford, 1998; Two of the Saxon Chronicles Parallel, with Supplementary Extracts from the others / Ed. Ch. Plummer. 2 Vols. Oxford, 1892; Vita Edwardi regis / Ed. F. Barlow. Oxford, 1992; Vita Haroldi. The Romance of the life of Harold, King of England / Ed. W. de Grey Birch. London, 1885; The Waltham Chronicle / Ed. L. Watkiss, M. Chibnall. Oxford, 1994.

Лит.: Уолкер Й. В. Гарольд, по­следний король англосаксов. СПб., 2014; Barlow F. Edward the Confessor. London, 1970; Flemming R. Kings and Lords in Conquest England. Cambridge, 1991. З. Ю. Метлицкая.